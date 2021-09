Cómo funcionaría la píldora que Pfizer elabora para prevenir el covid 19

Internacionales Pfizer inicia ensayos de una píldora contra el coronavirus

Pfizer comenzó con ensayos clínicos, en etapa intermedia y tardía, de una píldora para prevenir el coronavirus en personas expuestas al virus, afirmaron desde la farmacéutica estadounidense.Al respecto el infectólogo con un máster en Salud Pública, Carlos Di Pietrantonio (MN 73.621), explicó que esto no reemplazará a las vacunas, sino que funcionará como un complemento."En marzo del 2020 ya se venía pergeñando esta cuestión. No van a reemplazar las vacunas, sino que es un tratamiento para coadyuvar, como el que recibe la enfermedad VIH que se dan antivirales al paciente", explicó a Cadena 3."Esto va a ser presentado las próximas semanas para una aprobación de emergencia en Estados Unidos en la FDA", señaló y dijo que "no se va a usar solo, sino en combinación con otro antiviral usado para el Sida"."Es un fuego de esperanza porque lo que vemos en los demás SarsCov2 el mundo sale a contenerlo", comentó."Hay que vacunarse todos los años porque la gripe también mata", comparó.Finalmente, remarcó que la píldora "no sustituye la vacuna".