Tarjetero le cobró el estacionamiento a ambulancia que buscaba a un paciente

Un insólito hecho se produjo en la capital correntina, en donde un tarjetero le cobró el estacionamiento medido a una trabajadora de la salud por haber estacionado una ambulancia en las inmediaciones del Sanatorio del Norte (Pellegrini 1354). El móvil había llegado hasta ese punto de la ciudad para recoger a un paciente.



"Nos fuimos al Sanatorio del Norte a buscar un paciente y era un solo infierno, entonces estacionamos la ambulancia para no molestar y el señor vino, nos colocó el ticket y nos cobró" comentó una trabajadora de la Dirección de Emergencias Sanitarias (DES) 107, en comunicación con Radio Continental.



Luego, agregó: "Me bajé a reclamarle porque le dije que éramos de la provincia y trate de explicarle porque nos ubicamos ahí y no se identificó, además nos dijo que ese no era lugar para estacionarse y que cobra a las ambulancias también".

"Hace unos meses valíamos oro y ahora ya somos material de descarte", dijo indignada la mujer a Época.