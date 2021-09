Conexión móvil: ¿Se puede portar un número de teléfono corporativo?

Cuáles son los requisitos para cambiarte de compañía

Cuánto dura el proceso de cambio de empresa

Más para elegir

Durante los últimos años hemos visto cómo muchos usuarios han comenzado a investigar y a interesarse cada vez más por las ventajas que ofrece poder cambiarse de compañía telefónica conservando su número de línea, cosa que hasta hace unos años era imposible.La ventaja que hemos obtenido los consumidores de telefonía móvil, de ser reconocidos como propietarios de nuestra línea, ha generado una interesante ola migratoria de muchos usuarios que prefieren los planes o paquetes de otras compañías, incluso sus programas de beneficio y recompensas.Es que la portabilidad ha abierto un nuevo nivel de competitividad en el que los clientes han sido los principales beneficiarios con mejores planes, ofertas en equipos y más servicios periféricos para aprovechar.Pero como toda nueva experiencia, hay que estudiarla un poco antes de zambullirse por completo en la búsqueda de las mejores ofertas y de las promociones que siempre suenan tentadoras.de la portabilidad numérica , si lo que estás evaluando es cambiarte de compañía.Si bien el trámite de cambio de empresa es fácil y rápido, hay algunos requisitos que tu línea debe cumplir para poder acceder a la portabilidad.Lo primero y fundamental es que la línea tiene que estar a tu nombre, entonces si tu número de teléfono es corporativo, o pertenece a una empresa, debes solicitar antes que nada al que posea la titularidad (dentro de la empresa) que haga el cambio de titularidad en favor tuyo. Una vez que hayas resuelto ese primer ítem, podes continuar con el trámite sin inconvenientes.También tenés que saber que por lo menos, debés haber estado 30 días operando con la empresa de la que te queres ir, esto es importante, porque significa que, si queres volver a cambiarte, pasados los 30 días recién podes volver a hacerlo.A esta altura si cumplís con ambos requisitos, ya vas a poder solicitar el cambio a la empresa que hayas elegido y a partir de ahora solamente te comunicarás con ellos, ya que una vez que se inicie el proceso, automáticamente quedarás de baja en la compañía anterior.Por suerte, el tiempo que vas a tardar en pasar de una compañía a la otra, es corto y el trámite bastante rápido. Si bien puede demorar hasta 10 (diez) días dependiendo de las condiciones, la ubicación geográfica y la cantidad de líneas que quieras cambiar, si es sólo una línea y no se presentan problemas, en 1 (un) día ya deberías estar en la empresa elegida.Tené en cuenta que vas a estar unas horas, no más de 3 (tres), sin conexión hasta tanto se termine de procesar el traspaso.Si tuvieras algún inconveniente podés hacer el reclamo a la empresa elegida, dentro de los 60 días en los que se produjo el incidente. Y si no obtenés respuesta, también podés reclamar al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).Lo más interesante de poder elegir con qué compañía de telefonía móvil operar, es que dentro de la variedad de planes y paquetes de datos que hoy se ofrecen podes buscar los que sean más convenientes para vos y tu necesidad de uso.Otro punto fuerte, es que muchas empresas han encontrado en la oferta de nuevos equipos un buen gancho para atraer nuevos interesados hacia sus empresas, y hoy las promociones y los descuentos, incluso el pago de equipos en cuotas, representan una gran ventaja para usuarios que quieran hacer el cambio.Si todavía estás dudando, te invitamos a que navegues en las páginas de las empresas que mejores propuestas ofrecen y que evalúes si no podés acceder a un mejor servicio en una nueva compañía Incluso los programas de beneficios de alguna resultan súper interesantes y tentadores y tal vez tu interés pasa más por obtener descuentos para asistir a un evento, que por un descuento en un plan de internet.Sea por el motivo que sea la portabilidad es una realidad que ha cambiado para bien el vínculo entre los clientes y las empresas de telefonía móvil que hoy brinda un servicio mucho más amigable y de calidad.