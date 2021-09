Productores se reunirán con autoridades nacionales: “queremos diálogos sinceros"

Representantes de la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias mantendrán una reunión con las autoridades nacionales para tratar diferentes temas: las exportaciones de la carne y la imposibilidad de acceder a créditos. El encuentro se realizará durante la tarde de este martes y participaran algunos gobernadores.



Elvio Guía, vicepresidente de Federación Agraria Argentina, expresó a Elonce TV que “tenemos muchas exceptivas, principalmente con el tema de la carne. Queremos que se abran las exportaciones y por lo que tenemos entendido se abriría la vaca conserva. Otro de los reclamos que hicimos, es sobre la prohibición de algunos productores que tienen cereales de poder acceder a los créditos”.



“Esperemos que sea un dialogo fructífero, sincero, de ida y vuelta sobre los distintos problemas que tenemos en los diferentes sectores”, dijo.



Sobre el cepo, Guía comentó que “hay que tener en cuenta que nosotros no somos formadores de precios, somos oferta. Esto trajo muchos problemas, ya que muchas de las vacas que tenían que salir, no podían o estaban retraídas para la venta. Además, les trajo muchos problemas a los tambos en su descarte”.



Al respecto, el vicepresidente de la Federación Agraria, comentó que no solo tienen el problema de los productores, sino también de los empleados de los frigoríficos y los consumidores: “no vieron que haya una mejora en su bolsillo o que haya bajado la carne sustancialmente”.



Guía comentó que ha mantenido comunicación con el ministro de Producción Bahillo. “estuvimos hablando de la visión del plan ganadero que tiene el Gobierno Nacional, que hoy tendremos más precisiones sobre estas cosas, las llevaremos a nuestras bases y de ahí veremos cómo seguimos trabajando”.



"En el Argentina necesitamos previsibilidad porque se paran las inversiones no solamente del productor agropecuario primaria, sino también de los frigoríficos", apuntó.