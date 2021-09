Apertura de fronteras: reactivaron el paso en Misiones

Foto 1/2 Foto 2/2

"Es algo muy bueno", dijo el gobernador misionero Oscar Herrera Ahuad, tras confirmarse la reapertura de la frontera en Puerto Iguazú que conecta con la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, luego de que autoridades del gobierno de Brasil impidiesen el cruce. La apertura ocurre después de 556 días de cierre debido a la pandemia de coronavirus que aún afecta al planeta y a la región.



"Es una prueba piloto que esperamos sirva de ejemplo para el resto de los pasos fronterizos", aseguró el mandatario provincial, en diálogo con C5N, desde Puerto Iguazú, esta tarde.



Luego del freno de Brasil se llevaron a cabo reuniones en el lugar para intentar destrabar la situación, que finalmente llegaron a buen puerto.



La reapertura no solo es para el cruce receptivo de brasileños: también podrán cruzar hacia Foz de Iguazú los argentinos, pero deberán tener el esquema completo de vacunación y por lo menos 14 días desde la segunda dosis para poder reingresar sin necesidad de realizar la cuarentena.



Antes de la pandemia por el puente Tancredo Neves pasaban unas 50 mil personas por día, según datos de la Dirección de Migraciones.



El puente misionero será el segundo paso fronterizo que se reabre. En rigor, ya fue habilitado oficialmente el paso Cristo Redentor que une la provincia de Mendoza con la región de Valparaíso en Chile.



Los precios

En cuanto al puente Tancredo Neves, las expectativas están dadas por la cotización del real, la moneda brasileña, que en el mercado informal se consigue a 34 pesos y que, estiman, con la reapertura del paso internacional baje a no más de 30 pesos.



El cambio oficial para la moneda es de 18, 66 pesos (a los que hay que sumar un 30 por ciento y a ese monto, otro 35 por ciento en concepto de impuestos, que termina de ubicar, hoy, al Real, a un costo total de 32,74 pesos por cada unidad de la moneda de Brasil). Desde una casa de cambio confirmaron que el valor oficial era de 18 pesos para la compra y 20 pesos para la venta.



A esta expectativa por la reapertura se suma la especulación. Desde la Cámara de Comercio e Industria de Puerto Iguazú admiten que varios comerciantes comenzaron a especular con los precios y por lo tanto, “se vislumbra un reacomodamiento de precios” con la excusa de que en estos 18 meses de pandemia, y con el paso internacional cerrado, los comerciantes debieron bajar sus ganancias e inclusive vender al costo o hasta vender a pérdida, sobre todo los propietarios de negocios de alimentos, según aseguró una fuente a Misiones Plural.



“Las vinotecas también se están preparando con muchas expectativas debido a que los brasileños buscan los vinos argentinos y, como están las cosas, no tendrán problemas en comprar por cajas”, agregó.



Las estaciones de servicio también aportan lo suyo porque -asimetrías cambiarias mediante- el precio del litro de nafta en Brasil está a unos 250 pesos al cambio argentino, mientras que, de este lado de la frontera, ronda los cien pesos.



A su vez, los alquileres comerciales también serán un negocio. Empleados de inmobiliarias admiten que retrasan alquileres a pedido de algunos propietarios, que especulan con la demanda que producirá la reapertura del puente Internacional: “Los valores para quienes deseen alquilar un local subió entre un 20 y un 25 por ciento”, aseguran. Admiten, así, que apenas se conoció la posibilidad de que se reabra el puente Internacional Tancredo Neves, “comenzó la especulación en Iguazú, una situación que nadie buscará revertir”.