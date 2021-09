"Tenemos que matar dos años de costumbre de clandestinas", dice dueño de boliche

Gustavo Nuñez, responsable de la disco B 612 emplazada en uno de los galpones del puerto de la ciudad de Concordia, detalló que "en la parte organizativa y de protocolo, estuvo bien".



Sin embargo, el empresario no ocultó que "teníamos otras expectativas con la gente que concurrió".



"Concordia no está acostumbrada a salir temprano y el horario hasta las 3 de la mañana, claramente nos perjudicó y mucho", agregó. Subrayando que "si no extienden el horario, mínimamente 3 horas después del de las cervecerías, no va a ser redituable para ninguno de los dos".



Clandestinas y protocolos

Además, Nuñez mencionó que "tenemos que matar dos años de costumbre de clandestinas". En ese contexto, se quedó de que "tenés que competir contra una clandestina de la que te vas a las 6:30 o 7 de la mañana".



"La gente que vino cumplió a rajatabla el protocolo y tuvimos la visita - toda la noche - de la gente de la Municipalidad", destacó. Insistiendo con que "como no había una cantidad grande de gente" no hubo mayores inconvenientes.



El empresario contó que el aforo era "de 1200 y no llegamos ni al 50% de ese 50%". Con todo, Nuñez consideró que "va a ser inviable el negocio y tenderá a desaparecer: nosotros estamos evaluando si abrir o no el próximo fin de semana", remató en contacto con Diario Río Uruguay.