Esta es la moneda argentina más buscada del mundo: no es la de 1 peso con error

La más cara: moneda "8 escudos"

Cómo es la moneda "8 escudos"

A principios de la semana pasada, las monedas argentinas parecieron estar en boca de todos: por un error de ortografía en su reverso, donde se lee "Provingias" en vez de provincias, algunas monedas de un peso ($1) se ofrecían por $ 50.000 en plataformas de comercio electrónico llegando a cotizar más de 15.000 veces su valor.Pero no es la única moneda argentina que es buscada por coleccionistas. Hay otra, la moneda de "8 escudos", que es más relevante inclusive.En 1995 el Gobierno argentino encargó la acuñación de una serie de monedas de $ 1 a Inglaterra. Se trataba de una partida de 56 millones, que serían puestas en circulación de inmediato. No fue hasta que se recibió el cargamento que las autoridades notaron que las monedas importadas contenían dicho error.En MercadoLibre puede encontrarse una amplia oferta de esta partida de monedas con la inscripción "PROVINGIAS". La página web de la empresa latinoamericana más valiosa arroja unos 2457 resultados, con vendedores en casi todas las provincias del país.Los precios varían mayoritariamente en un rango de $ 50 a $ 15.000. Pero en algunos casos, incluso, los precios de publicación son todavía mayores y llegan hasta $ 100.000. Sin embargo, por el alto volumen circulante de estas monedas, su valor es mucho menor.Lejos del furor que causó el error de ortografía en algunas monedas de $ 1, en realidad la moneda argentina más cara del mundo, y más famosa, es la históricamente llamada "8 Escudos": el 26 de mayo de 2008, en una subasta de Ira & Larry Goldberg realizada en los Estados Unidos, un oferente pagó u$s 161.000 por la pieza.Aquella subasta de la "Colección Millenia" fue una de las más importantes de los últimos años. La moneda había sido poseída por dos de los coleccionistas y numismáticos más respetados del país, Hector Carlos Janson y Alberto Derman, quienes garantizaron su autenticidad y afirmaron que era el mejor ejemplar en existencia.En la numerisitica argentina existen muchas piezas emblemáticas y codiciadas, deseadas por todos los coleccionistas y entusiastas, pero ninguna genera tanto deseo como la "8 Escudos", la cual fue acuñada en 1813 y fue la primera fabricada en oro y que llevó el sello de la patria.Fue diseñada por José Antonio de Sierra y su producción tuvo lugar en Potosí, Argentina, zona que en 1893 se encontró bajo el control del Ejercito Libertador Patriota liderado por el General Manuel Belgrano.Lo curioso es que nadie sabe realmente cuántas monedas de está clase fueron producidas, pero sí se sabe que hoy en día hay muy pocos ejemplares en existencia.La moneda "8 Escudos", una de las más buscadas y caras del mundo, claramente se diferencia de las monedas comunes y corrientes que se usan para pagar los caramelos del kiosco: es de Oro 875 milésimos, pesa 27 gramos, tiene un módulo de 35.3 milímetros y su canto es Estriado Oblicuo.Por su parte, el diseño es el mismo que se encuentra representado en el centro de la moneda de un peso de circulación actual, siempre con el lema del espíritu de libertad bajo la consigna "En Unión y Libertad" y al dorso "Provincias del Río de la Plata".El 13 de abril de 1813 las autoridades de las Provincias del Río de la Plata recibieron el permiso y el mandato de la Asamblea representativa de la mayoría de los pueblos integrantes del ex Virreinato del Río de la Plata de crear las primeras monedas propias: esto representaba un claro avance independentista.A modo de celebración y de ahondar en la independencia, la Asamblea del Año XIII decidió emitir una moneda de oro y otra de plata siguiendo las normas en materia de ley y peso que las que por entonces regían en el imperio español. Fuente: (ElCronista)