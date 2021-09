Detectan alto nivel de cocaína en dos bebés: uno tiene "síndrome de abstinencia"

Segundo caso

Consumo crónico

Cuándo se da

Los médicos del Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, de la capital provincial, reportaron que el viernes pasado poco antes de la medianoche ingresó un bebé con un cuadro de salud delicado. El pequeño de 2 años convulsionaba, que fue trasladado al lugar por un tío, y debió recibir atención de urgencia. Una vez estabilizado, pasadas las 4, se le dio el alta y la madre lo retiró del centro asistencial.En las últimas horas del sábado, el tío de un bebé de un año y medio, llevó al sobrino al mismo hospital para consultar por una dolencia. En este segundo caso también los exámenes toxicológicos detectaron la presencia de cocaína en la orina. Si bien no determinó como llegó la sustancia al organismo de los pequeños, no se descarta que, como ambos son lactantes, haya llegado al ser amamantados.El director del hospital, Osvaldo González Carrillo, alertó sobre la gravedad de los cuadros de ambos bebés y no descartó que por la sintomatología que presentaron se podría estar ante caso de consumo crónico de cocaína. “Cuando hay síndrome de abstinencia es porque el consumo no es algo casual. Por eso es muy probable que sea a través de la leche materna”, señaló.“El consumo crónico la verdad que es muy grave porque produce un retraso en el desarrollo, produce lesiones neurológicas, y estos cuadros de abstinencia que la verdad son bastante severos; aparte de que el chico convive en un medio ambiente que no lo favorece para su desarrollo tampoco”, explicó González Carrillo, y enfatizó que “comenzar con drogas a tan corta edad ya nos da un futuro bastante incierto”.“Con esta edad no es frecuente, pero lo que sí se suele ver a veces en neonatología con madres que consumen”, destacó el profesional médico, y agregó: “Nos llamó la atención que hayan sido dos chicos lactantes, porque generalmente lo que uno suele ver son chicos de 13 a 15 años, que puedan tener consumo de cocaína. Pero en un chico de un año y medio o dos años no es consumo del paciente, ingresa por otra vía”, afirmó.Finalmente, señaló que “cuando la madre consume frecuentemente en el embarazo es mucho más probable que el chico cuando nazca haga un síndrome de abstinencia, y a veces pueden ser cuadros leves, graves y hasta llegar a un cuadro muy grave", y enfatizó: "El síndrome de abstinencia tiene una variante clínica muy importante, han fallecido pacientes por síndrome de abstinencia". Fuente: (LaCapital)