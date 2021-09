WhatsApp dejará de funcionar en algunos modelos de celulares

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada del mundo, con más de 2 mil millones de usurios. Aunque muchos de ellos podrían quedarse sin la app, según la advertencia que publicó la empresa en su página de soporte: a partir del 1 de noviembre no funcionará en 43 modelos de celulares.



"WhatsApp finalizará el soporte para los teléfonos con Android 4.0.4 o anterior a partir del 1 de noviembre de 2021. Recomendamos cambiar a un dispositivo compatible o guardar su historial de chat antes de esa fecha", dice el informe publicado por el servicio de mensajería.



Asimismo, reveló que, a partir de la citada fecha, la versión más vieja que seguirá contando con soporte es Android 4.1, siempre que el celular del usuario pueda "recibir SMS o llamadas durante el proceso de verificación del número".



La medida de la plataforma de mensajería propiedad de Facebook también tendrá consecuencias en los equipos dotados del sistema operativo iOS 10 de Apple y KaiOS 2.5.1. Estas modificaciones ya fueron revelados en marzo pasado por el sitio especializado WABetainfo.



De acuerdo a lo revelado por la app de mensajería, se estima que son 43 modelos de celulares de Samsung, Apple, Sony, ZTE y Alcatel, entre otros, los que perderán el acceso al servicio.



La compañía aclaró que los usuarios que tengan estos equipos y quieran continuar utilizando WhatsApp "deberán actualizar a un modelo más nuevo de teléfono que tenga un sistema operativo compatible con la empresa, o utilizar un servicio de mensajería diferente por completo". La lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp Sony: los dispositivos japoneses Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L y Xperia Arc S tendrán restringido el uso de WhatsApp.



ZTE: La medida también comprende a los dispositivos chinos ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 y Grand Memo.



Por último, los Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 y THL W8. ¿Qué otros dispositivos se quedarán sin la aplicación? El iPhone SE, 6s y 6s Plus de primera generación, con sistema operativo iOS 10, serán los primeros celulares de Apple que se quedarán sin utilizar la app de mensajería instantánea.



El listado también incluye a los modelos de Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S2, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core y Galaxy Ace 2.



Por su parte, LG confirmó los Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact , Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD y 4X HD y Optimus F3Q.



Por último, Los teléfonos de la marca china Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S y Ascend D2.