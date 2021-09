Colón: Insisten en que "los pasos fronterizos deben estar abiertos"

En su paso por el programa Turismo 12, el intendente de Colón, José Luis Walser, se refirió a la reapertura de los pasos fronterizos, especialmente al puente internacional que une la ciudad entrerriana con Paysandú.



“Impulsamos la apertura del puente, porque es lo que necesitamos. El paso fronterizo tiene que estar abierto. Lo dijimos en su momento y hoy lo podemos decir, porque tenemos una proyección de apertura que está proponiendo el gobierno nacional y la situación sanitaria se ha estabilizado”.



“Durante mucho tiempo el turismo y el comercio estuvieron restringidos, y son nuestras dos principales actividades. Colón fue la ciudad en la que más impactó la pandemia, por nuestra matriz de desarrollo. Necesitamos ese turismo de compra habitual entre ambas comunidades”, aseguró.



Al respecto, el jefe comunal comentó: “Tuvimos un Zoom con autoridades nacionales, provinciales y Cancillería de ambos países. Está la propuesta de hacer una prueba piloto que arrancaba por Concordia, donde está consolidado el “Grupo Puente” conformado por argentinos y uruguayos que se han organizado; para después tener una apertura gradual en las otras fronteras. El pedido de la provincia es que se abran todas juntas”.



Como fecha alternativa para esta prueba piloto “se habló de los primeros días de octubre. Pero hay otra postura, que es que a partir de noviembre la apertura sea en todos los pasos fronterizos. La provincia tiene que impulsar esto”.



En cuanto a las condiciones sanitarias que se impondrían, José Luis Walser señaló que “todavía no está muy claro. Está planteado en una normativa a nivel nacional que se armen corredores sanitarios; en un principio era con la cuarentena, pero hoy escuchaba a la directora de Migraciones que los argentinos que estén vacunados no la tendrían que hacer para ingresar a Uruguay”.



En este sentido, el intendente colonense opinó: “No deben ponerse más barreras de las que ya tenemos. Tenemos que facilitar la integración y si ponemos muchas restricciones, esa integración no va a ser real”.