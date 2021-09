Murieron 16 delfines que llegaron a la costa escapando de un ataque de orcas

Dieciséis delfines comunes, de la especie Delphinus Delfis, aparecieron muertos en las playas de San Antonio Oeste, a unos 65 kilómetros del balneario Las Grutas, en lo que se convirtió en el primer varamiento masivo de esta especie en Río Negro.Los cetáceos llegaron a la costa huyendo del ataque de una familia de orcas que los persiguieron para cazarlos, según explicaron desde el Centro de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recursos Marinos Almirante Storni (Cimas), de San Antonio Oeste.El docente e investigador del Conicet y del Cimas Guillermo Svendsen explicó a Télam que "esto ocurrió el día 21 y, al pasar los días, empezaron a aparecer los cuerpos de los cetáceos en la playa y la gente los empezó a encontrar y a avisar"."No tienen lesiones de ser atacados pero eran delfines comunes que no conocen nuestra zona costera. Por la baja de la marea quizás quedaron atrapados", aseveró.Svendsen sostuvo que "es la primera vez que ocurre un evento de este tipo en las costas rionegrinas"."Las orcas tienen esto que ya se conoce en la vida salvaje, que acorralan a los delfines para cazarlos y provocan el varamiento porque los delfines desesperados salen afuera de la costa", aseguró el especialistaSobre las causas de la muerte indicó que "la principal es el sofocamiento ya que, al estar en la playa, se empiezan a colapsar y apretar los pulmones porque el cuerpo no está preparado para recibir el peso contra el suelo".Hasta el momento, fueron encontrados 16 especímenes, "pero no se descarta que se encuentren más delfines muertos", indicó Svendsen.

Con respecto a los estudios realizados el investigador detalló que "en la escuela de ciencias marinas, perteneciente a la Universidad Nacional del Comahue, lo que hicimos es las disecciones y necropsias para tomar algunas muestras orgánicas"."Estas muestras son muy útiles, en primera instancia para saber las causas de muerte y además para estudios de dietas, paracitológicos, de contaminantes, genéticos, una diversidad de estudios que sirven para conocer más acerca de la diversidad de la especie y su ecología", precisó.Además, se realizan estudios que a futuro "permiten su manejo y conservación", aseveró.También está trabajando en la zona el equipo de Guardas Ambientales de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático provincial, en conjunto con personal de Prefectura Naval Argentina.