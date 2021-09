Tras su desesperado pedido, abogada entrerriana pudo reencontrarse con su hija

Sociedad Desesperado pedido de una abogada entrerriana para volver a estar con su hija

El caso de la desaparición de Isabella, la niña de 3 años hija de una abogada gualeguaychuense radicada en Mendoza, tomó estado público luego del desesperado pedido que realizó la madre luego de que el padre de la niña no la devolviera tras una visita.Durante 10 días, Noelia Villemur vivió un calvario, sin tener una sola noticia de su hija Isabella, que había sido retirada por su padre para una visita el pasado lunes 13. Sin embargo, el hombre, un abogado penalista de la localidad de Tupungato, no devolvió a la niña y durante diez días no tuvo ningún contacto con la madre, sin que se supiera de su paradero en todo este tiempo.“Estoy contenta de volver a estar con mi hija, pasé unos días espantosos. De todos modos, tuve que firmar un documento accediendo a algunas cosas que pedía el padre, para que me devuelva la nena", expresó a, y agregó que "sino no hubiera devuelto a Isabella"."Espero que la Justicia pueda hacer algo, yo he presentado denuncias y con esto de llevarse la nena sin que se sepa nada durante todo este tiempo, hubo otras presentaciones. Pero por el momento la Justicia no ha actuado en contra de él”, aseguró Noelia.