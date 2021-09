Reportaron 1.733 contagios en el país y 88 muertes en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de la Nación informó que en las últimas 24 horas fueron reportados en todo el país 1.733 nuevos casos de coronavirus y otras 88 muertes.De acuerdo con el último parte oficial, el total de decesos desde el comienzo de la pandemia es de 114.772, mientras que los contagiados suman ya 5.246.998.Del total de personas que se contagiaron, 5.105.252 ya se recuperaron, mientras que 26.974 aún están cursando la enfermedad.Además, se informó que son 1.322 los pacientes con coronavirus internados en terapia intensiva, en tanto que el porcentaje de ocupación de camas del servicio para todas las patologías en establecimientos de salud públicos y privados es del 38,1% a nivel nacional y de 42,7% en el AMBA.De los decesos reportados hoy, 46 son hombres y 41 son mujeres. Las provincias que más muertes registraron fueron Buenos Aires, Córdoba y Tucumán con 25, 11 y 10 decesos, respectivamente. Una persona fallecida de la provincia de Buenos Aires fue registrada sin datos de sexo.Como sucedió el pasado 31 de agosto, el 11 de septiembre, 22 de septiembre y hoy, la Ciudad de Buenos Aires no reportó fallecidos en el día de la fecha, lo que no quiere decir que no hayan ocurrido.Por otra parte, de ayer a hoy fueron realizados 53.574 testeos, con un índice de positividad del 3,23%, por debajo del 10% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En tanto, desde que comenzó la pandemia ya se realizaron 23.489.285 de testeos. A la fecha, se registran 26.974 casos positivos activos en todo el país y 5.105.252 recuperados.De los 1.733 nuevos contagios notificados esta tarde, 550 son de la provincia de Buenos Aires, 145 de la ciudad de Buenos Aires, 57 de Catamarca, 21 de Chaco, 55 de Chubut, 109 de Corrientes, 211 de Córdoba, 41 de Entre Ríos, 28 de Formosa, 17 de Jujuy, 22 de La Pampa, 24 de La Rioja, 63 de Mendoza, 10 de Misiones, 12 de Neuquén, 29 de Río Negro, 55 de Salta, 15 de San Juan, 8 de San Luis, 9 de Santa Cruz, 73 de Santa Fe, 45 de Santiago del Estero, 3 de Tierra del Fuego y 131 de Tucumán.Tras 16 semanas consecutivas de baja sostenida de contagios de coronavirus, esta mañana, la Ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró que Tierra del Fuego es la primera provincia en alcanzar la inmunidad de rebaño, un concepto que se utiliza cuando el 70% de la población de un aglomerado está protegido contra un virus. En el caso del COVID-19, los epidemiólogos sugieren que se necesita el 90% ó 95% de la población inoculada para alcanzar la inmunidad.