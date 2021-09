Muerte en práctica estética: a un año, familiares reclamaron en Tribunales

Claudia Bertoldi, de 45 años, falleció el 23 de septiembre de 2020 en un centro de kinesiología de Concordia al que había asistido para la realización de un tratamiento estético que consiste en colocar gas carbónico debajo de la piel, con el objeto de eliminar ciertas marcas, como ser estrías y grasa localizada.Cerca de 200 personas, entre familiares y amigos, marcharon esta mañana, al cumplirse un año de la muerte de Bertoldi, La manifestación llegó hasta la sede de los Tribunales de Concordia, para reclamar por el juzgamiento de la profesional, Soledad Mitre.Alberto Bertoldi, comerciante y hermano de la víctima, indicó que “hace un año que mi hermana falleció por la impericia y la mala praxis de una seudo kinesióloga que hacía tratamientos que no estaban habilitados para hacer. Por eso, le inyectó gas en las venas y le explotó el corazón”, dijo a Elonce.El hermano de la víctima comentó que, como familia afectada, le pidieron una reunión al Colegio de Kinesiólogos de Entre Ríos, para discutir ciertos puntos, pero nunca se las otorgaron. “Literalmente, se lavaron las manos y nunca nos dieron la reunión”, resaltó y agregó que “a mi hermana le aplicaron una inyección que le fue director al corazón y eso le causó la muerte”.Sobre la situación de los kinesiólogos que realizaron el tratamiento que ocasionó la muerte de Bertoldi, el familiar de la mujer sostuvo que “siguen trabajando y siguen promocionando los tratamientos que hacían. Eso es una vergüenza, es una burla. No puede ser que el Colegio de Kinesiólogos no lo impida y que el Ministerio de Salud tampoco haga nada después de la muerte de una persona”, consideró el hermano de la víctima.En referencia a la marcha de la causa por la muerte de la mujer, Alberto Bertoldi dijo que “el fiscal nos dijo hace seis meses que iban a elevar la causa a juicio y todavía estamos esperando”, afirmó a Elonce y agregó: “exigimos a esta Justicia lenta y perezosa que nunca se apura cuando afecta al común de la gente. En esos casos, tarda un montón y muchas veces, dan fallos que son vergonzosos”, disparó el hermano de Claudia Bertoldi.Finalmente, Alberto consideró que “en cualquier momento puede fallecer otra persona, porque se siguen haciendo los tratamientos y también nos llegó información que la persona imputada, tenía antecedentes de mala praxis. Por eso, como familia, queremos que la Justicia actúe como debe ser y con mayor celeridad. No queremos que sigan poniendo el coronavirus como algo para estirar los casos, pese a que tienen todas las pruebas”, concluyó el familiar.