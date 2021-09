Día del Médico Residente: la vocación de trabajar al servicio de la salud

El 23 de septiembre es el Día del Médico Residente. Ese día de 1849 nació William Halsted, cirujano norteamericano quien junto a William Osler, fundaron el primer programa formal de residencias en el Hospital John Hopkins.Los residentes realizan un trabajo muy sacrificado ya que están muchas horas en los efectores de salud dedicando su tiempo al aprendizaje a través de la atención de los a pacientes, con mucha dedicación, esfuerzo y profesionalismo fueron unos de los actores principales durante la pandemia.“Es una hermosa posibilidad para aprender ya que no solo tenemos actividades académicas, sino que los dedicamos plenamente al asistencialismo tanto en internación como en consultorios”, valoró Gonzalo, uno de los profesionales del Hospital San Roque, aSegún detalló el trabajo de los residentes es arduo: comienza muy temprano con el pase de guardia, luego tienen actividades académicas y atención en las salas de internación; luego al mediodía tienen actividades en consultorios y centros de salud.Consultado sobre su trabajo en pandemia contó que “nos llevó un tiempo poder adaptarnos, pero respetamos los protocolos y por eso no hubo contagios entre nosotros y estamos conformes con eso, es una experiencia que esperamos que pase pronto”.

El grupo humano facilita el trabajo diario

Explicó que el coronavirus no les afectó demasiado, pero ahora están viendo muchos pacientes con cuadros de infecciones respiratoria, “son los problemas previos a la pandemia”, mencionó.Finalmente destacó que la paga no es “muy buena, hay algunos que no cobraron el bono de salid, pero lo que los chicos te devuelven es invaluable”.