Más de 100 carreras dictadas en Entre Ríos se muestran en la feria del Becario

Comenzó este jueves la Feria El Becario te Muestra en la Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno, en Paraná. La propuesta-que se extenderá hasta este viernes de 9 a 18- tiene por objetivo brindar información académica completa a los estudiantes entrerrianos e interesados para que conozcan y puedan elegir la carrera u oficio que deseen continuar.“El fin de la feria, que aglutina toda la oferta académica de la provincia, es que todos los estudiantes tengan la posibilidad de poder visitarla, se vayan con una experiencia clarificadora sobre lo que quieren estudiar”, explicó ael director ejecutivo del organismo, Sebastián Bértoli.Y agregó: “Vamos a mostrar las más de 100 carreras que hay en Entre Ríos; somos la tercera provincia con mejor atomización de carreras”.“Invitamos a los chicos a que se sigan formando, que desde el Estado provincial trabajaremos en conjunto con las distintas instituciones educativas para darles una herramienta más en una clara muestra de gestión por parte del gobierno”, destacó el funcionario y ex arquero de Patronato.“Cada propuesta universitaria es una puerta abierta para que los chicos puedan elegir su destino”, ponderó el diputado provincial de Diamante por el Frente de Todos y titular del directorio del Instituto Becario, Jorge Cáceres. “Como estudiante, tuve la oportunidad de que el Becario me acompañe”, comentó en la o portunidad.En tanto, el intendente, Adán Bahl, resaltó que “Paraná tiene todas las comodidades, la conectividad, la cultura, así que propiciamos que todos vengan a estudiar en la gran oferta educativa de la ciudad”. “También queremos que los jóvenes consigan trabajo en base a los conocimientos que adquieren, por eso invertimos en el desarrollo del distrito del conocimiento. Hoy hicimos la apertura de la licitación para poner en valor el co-working, un lugar para que las empresas se instalen, y también tenemos en cuenta el trabajo de las universidades, en busca de la sinergia entre quienes estudiantes y las oportunidades de trabajo que el Estado debe facilitar”, destacó el mandatario municipal.Por su parte, la diputada nacional por el Frente de Todos y ex titular del Becario, Mayda Cresto, subrayó: “Es muy importante mostrarles la oferta educativa a los jóvenes, lograr que se queden a estudiar por acá y después se puedan realizar en su tierra donde nacieron; que sepan que hay un Estado presente que a través de la beca los puede acompañar en ese camino que emprenden en el trayecto terciario o universitario”.Entre los expositores están el Consejo General de Educación con los más de 40 institutos de formación que se encuentran distribuidos en la provincia, las escuelas de oficios y las universidades con asiento en la provincia y la región.Asimismo participan el Senado Juvenil, perteneciente a la vicegobernación; la Administradora Tributaria de Entre Ríos (Ater), el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser); la Subsecretaría de Juventud, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social; la Subsecretaría de Juventudes de la Municipalidad de Paraná y la Prefectura Naval Argentina Delegación Paraná.Las universidades presentes son: Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER); Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader); Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regionales Paraná y Concepción del Uruguay; Universidad Católica Argentina (UCA); Universidad Católica de Santa Fe (Ucsf); Universidad de Concepción del Uruguay (UCU); Universidad Adventista del Plata (UAP), Universidad del Gran Rosario (UGR), y la Universidad Siglo XXI.De igual modo participan el Instituto Superior de Capacitación Empresarial D-233; Instituto Superior del Club Atlético Estudiantes de Paraná D-238; Instituto Superior de la Cruz Roja Argentina D-74; Instituto Superior de Corretaje Inmobiliario D-247; Instituto New Start D-130; Instituto Superior de Periodismo Deportivo D-145; Viviana D´Arrigo; Instituto Superior de Paraná; Escuela Normal Superior de Viale y la Escuela de Formación Profesional Nº230 perteneciente a UPCN.