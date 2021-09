Santa Fe busca que los egresados se vayan a Bariloche con las dos dosis Pfizer

Los centros de vacunación montados en la ex Rural ya vieron pasar a todas las franjas etarias en seis meses. Este miércoles, en las alas laterales donde se encuentran las postas de inoculación, se multiplicaban los buzos de egresados de 5º año, de todos los colores, de los chicos que fueron a recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. Según precisaron desde el Ministerio de Salud, este primer envío se destinará a las personas que estén dentro del rango etario más cercano a los 17 años (la población objetivo de esta vacuna es de 12 a 17 años) porque la intención es que la mayor cantidad de chicos de la provincia puedan ser vacunados antes de irse de viaje de egresados. Incluso, la administración de Omar Perotti propicia que se estire un poco la fecha de las salidas para llegar sin problemas a la inmunización. Hasta el momento, llegaron 19.890 dosis a Santa Fe este martes: se destinaron 14.000 a Rosario y el resto a la ciudad capital, donde hoy continuará el operativo de vacunación para la franja entre 12 y 17 años.



La ex Rural no se vio tan colmada de personas como cuando los turnos de vacunación iban dirigidos a quienes tienen entre 25 y 40 años, y de hecho hubo puestos de vacunación en desuso. Sin embargo, el caudal de chicos que entraban y salían del complejo fue constante, muchos con sus buzos de egresados y los uniformes del colegio, ya que estaban en clases y tuvieron que irse antes para poder ir a vacunarse.



A todos les llegó el turno este martes, el mismo día que arribaron a la provincia las primeras 19.890 dosis de la vacuna Pfizer. Esto permitió comenzar a inmunizar a la población de entre 12 y 17 años que no tuviera enfermedades de preexistentes.



Avril se fue del colegio para ir a vacunarse a la ex Rural y llegó al complejo vacunatorio con su buzo de la Promo 21. “Me fijaba todos los días si el turno estaba”, dijo a La Capital, a minutos de recibir la primera dosis.



Contó, además, que todos sus compañeros se están vacunando y que a todos les confirmaron el turno este martes. A pesar de tener “un poco de miedo” y sentirse ansiosa, se fue de la ex Rural con su primera dosis de Pfizer.



Aprovechando que va a la escuela a la tarde, Máximo se acercó hasta la ex Rural para ir a vacunarse. “Todos en mi curso nos anotamos y a algunos ya los vacunaron porque tienen comorbilidades”, contó. Hace dos meses que se había inscripto y también le confirmaron el turno este martes.



Algunos prefirieron ir acompañados por familiares. Mientras una joven se vacunaba, su madre se acercó para sacarle una foto mientras la vacunadora, que pasaba con un carrito por el medio del pasillo de sillas, hacía lugar para que pudiera capturar una mejor imagen.



Con las dos dosis a Bariloche

En conferencia de prensa, la ministra de Salud, Sonio Martorano, hizo hincapié en que la mayoría de los chicos de 5º año puedan llegar a Bariloche con las dos dosis puestas. "Va a venir algún otro embarque de Pfizer en septiembre para completar la franja de 17 años. Intentaremos que los chicos que se van de viaje de egresados lo hagan con las dos dosis", aseguró.



“Queremos que los que se van de viaje de egresados vengan a vacunarse. Por eso pedimos que traten de postergar un poquito los viajes, hasta noviembre, porque a los 28 días estaremos colocando la segunda dosis. Sería muy prudente que todos viajen con sus dos dosis”, agregó.