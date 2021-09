Reubicarán el histórico refugio de Arroyo Verde, sede de la lucha contra Botnia

La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, se encuentra abocada a lo que es el proyecto sobre la reubicación del refugio de Arroyo Verde, en conjunto con el arquitecto Raúl Melchiori desde hace algún tiempo”.



“El profesional nos convocó a algunos asambleístas para sumar ideas, lo que es un acto de generosidad de parte de él, buscando que todos participen de la propuesta”, contó Javier Pretto integrante de la Asamblea Ambiental.



“Hace algunos años que nos vienen sugiriendo desde Gendarmería Nacional, que el refugio está mal ubicado, porque está muy cerca de la ruta y es muy peligroso. Nosotros respondimos que entendíamos el planteo, pero que no teníamos el dinero para correrlo, y que de ahí no nos íbamos a mover porque es un lugar muy significativo para Gualeguaychú y para la defensa del medioambiente”, agregó.



“Luego nos expresaron que hay un plan de repavimentación y ensanchamiento de la ruta 136 muy ambicioso y costoso y que podría sumarse al presupuesto la reubicación del refugio, unos 30 metros hacia atrás de la ruta, pero por supuesto permaneciendo en el mismo paraje”.



“Desde allí es que empezamos a trabajar en la idea, teniendo en cuenta lo que nos dijeron respecto al dinero que no podíamos excedernos y así poder concretar la obra y que no la rechacen” expresó Pretto.



El refugio de Arroyo Verde había sido construido en el año 2007 por integrantes del gremio UOCRA Gualeguaychú, y los materiales fueron provistos por la Asamblea Ciudadana Ambiental.



En cuanto a lo que se pretende construir, Pretto dijo que “nosotros pretendemos que sea un Centro de Convenciones preparado para el abordaje de las cuestiones ambientales, y poder realizar múltiples actividades como charlas y debates”.



En cuanto al avance de la propuesta el asambleísta indicó que “el anteproyecto está presentado y hasta el momento no tendría objeciones desde Nación. Allí se va a realizar un Monumento como reconocimiento a la gente de Gualeguaychú, con sanitarios para hombres, damas y discapacitados, una galería para unas 100 personas, un lugar para el cuidador, una secretaría, entre otros ambientes”.



Por último, expresó que “no sabemos cuándo se podrían iniciar las obras porque los tiempos son muy cambiantes para los gobiernos, pero esperamos que sea lo más pronto posible”. (Radio Máxima)