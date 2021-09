"Argentina será de los pocos países que producirá vacunas de ARN mensajero"

La transferencia de la tecnología de ARN mensajero por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hacia la Argentina anunciada el martes posibilitará el desarrollo de diversas vacunas y productos biotecnológicos con esa plataforma que se encuentra en pocos países del mundo, aseguró este miércoles a Télam Fernando Lobos, director de Desarrollo de Negocios de Sinergium Biotech, la empresa elegida por el organismo internacional.



"Es interesante dimensionar la importancia de este acuerdo. La OMS nos brindará la plataforma de ARN Mensajero, que luego se podrá utilizar para otras vacunas u otros productos biotecnológicos, por lo que, a largo plazo, nos abre un panorama de trabajo muy interesante para la Argentina y la región", sostuvo Lobos.



Utilizada en las vacunas de Pfizer y de Moderna contra el coronavirus, la plataforma de ARN mensajero es una tecnología innovadora que, hasta la pandemia, no se había usado en ningún inoculante aprobado.



"Se trata de una de las tecnologías más modernas que se terminó de probar a partir de esta pandemia y que ha demostrado seguridad, versatilidad y abre un nuevo panorama al mundo", indicó en diálogo con Télam Lobos.



Además de en Estados Unidos, esta tecnología se encuentra en China con un desarrollo de vacunas propio -una ya en fase clínica-, y en Sudáfrica y Brasil, que recién están recibiendo la tecnología a partir del mismo acuerdo de Sinergium con la OMS.



El martes la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) anunció oficialmente que seleccionó a la Argentina y a Brasil para crear dos centros de desarrollo con el objetivo de incrementar la producción de vacunas con tecnología ARN mensajero (ARNm) y disminuir así las brechas en el acceso a los inoculantes contra el coronavirus en la región.



La selección de las propuestas de la Argentina y Brasil es el resultado de un llamado abierto a "expresiones de interés" -tanto al sector público como al privado de los países de economías emergentes-, lanzado a nivel mundial por la OMS el 16 abril pasado, al que se postularon muchas empresas de la región.



"En nuestro caso, evaluaron nuestra capacidad tecnológica, nuestra historia en vacunas y en abastecimiento a OPS, y, a partir de ahí, fuimos seleccionados", indicó Lobos, y añadió que "esto nos llena de orgullo porque habla no sólo de las capacidades científicas sino también de la capacidad de producción que ya tenemos instalada".



El directivo de Sinergium detalló que "la tecnología va a ser transferida por la OMS, por su grupo de científicos y de expertos" y precisó: "Sabemos que están tomando como caso líder la vacuna de Moderna pero también es probable que le hagan variantes con información de otros grupos científicos".



Para realizar esta producción, Sinergium utilizará una planta en la localidad bonaerense de Munro de la empresa mAbxience, que actualmente trabaja con anticuerpos monoclonales y que es también del Grupo Insud.



"Junto a mAbxience armaremos un equipo de 20 a 30 personas entre científicos y técnicos de transferencia de tecnología, con quienes trabajaremos en esta primera etapa. Luego, en la medida que vaya avanzando el proyecto, tendremos que sumar más técnicos, profesionales de producción, control de calidad, y esto sin duda incrementará la dotación de nuestras plantas", sostuvo.



Si bien todavía no tienen la dimensión exacta de la inversión que el proyecto requerirá, Lobos estimó que "puede estar cerca de los 7 a 10 millones de dólares, más la inversión requerida para las pruebas clínicas una vez que tengamos el producto desarrollado".



Se trataría de una nueva vacuna contra el coronavirus que todavía no está en el mercado y que utilizará la misma plataforma que las de Pfizer y Moderna "con la tranquilidad del camino recorrido por estas compañías que han demostrado que la tecnología funciona, pero sería un nuevo desarrollo", describió.



Lobos explicó que "el objetivo es hacer todo el proceso en Argentina, desde el principio activo hasta el relleno de los viales; también es parte de este proyecto la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a quien nosotros tendremos la obligación de abastecer en sus licitaciones para poner a disposición el producto en toda la región".



"Esto recién comienza, hoy es el día cero. Tenemos que recibir la tecnología, la tenemos que implementar, testear, avanzar a pruebas pre clínicas y clínicas. Sabemos que es realizable, y más con el apoyo de la OMS, pero los resultados estarán a mediano y largo plazo", señaló.



Lobos afirmó que como "no han comenzado las reuniones técnicas con la OMS todavía no hay un cronograma fijado" y estimó que los ensayos de la futura vacuna no comenzarán antes del 2022.



Sinergium Biotech es una compañía biofarmacéutica argentina especializada en la investigación, el desarrollo, la producción y la comercialización de vacunas y productos biofarmacéuticos de alta complejidad.



En 2010 realizó una alianza con la compañía suiza Novartis e inició la transferencia tecnológica para la producción local de vacunas antigripales en el país.



También hizo alianzas con Pfizer para la producción de la vacuna neumocócica conjugada, y con MSD (Merck, Sharp & Dohme, subsidiaria Argentina de Merck & Co) para la de la vacuna tetravalente contra el VPH.



Además, trabaja en la producción de anticuerpos monoclonales junto al Laboratorio Elea, Chemo (con su compañía biotecnológica mAbxience ) y PharmADN, quienes conforman un consorcio público-privado junto al Instituto Roffo (UBA), la Universidad de Quilmes y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación.



Télam.