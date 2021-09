Rosario registra solo dos pacientes con covid internados en terapia intensiva

Este martes había solamente dos personas internadas en terapia intensiva en un sanatorio privado y cuatro casos sospechosos en el Hospital Provincial. Si bien sigue habiendo pacientes internados por Covid, los cuadros no son graves y se encuentran en la sala general.



El secretario adjunto del Sindicato de Médicos Intensivistas, Guillermo Mazzei, explicó que “hay terapias que ya no tienen pacientes Covid. Solamente queda un resabio de los que estaban internados y se recuperan en sala general.



Desde el Ministerio de Salud de la provincia confirmaron que ayer había cuatro casos sospechosos de Covid en la UTI del Hospital Provincial y cinco positivos en sala general.



En tanto, no se contabilizó ningún paciente severo con Covid en el resto de los efectores públicos de Rosario, pero sí en el Eva Perón de Granadero Baigorria, donde ayer había un paciente positivo de coronavirus en terapia.



En el ámbito privado, desde la Asociación de Clínicas y Sanatorios indicaron que había “dos pacientes internados en terapia intensiva por Covid y 26 cursaban la enfermedad en sala general”.



Según el último informe de la Secretaría de Salud de la Municipalidad, hasta el 17 de septiembre, había un 9 por ciento de camas críticas Covid ocupadas en el sector público y 2 por ciento en el ámbito privado.



Cabe aclarar que la semana pasada esa cifra se ubicaba en el 20,5 por ciento en el ámbito público, y desde el 28 de agosto del 2020 no se notificaba un porcentaje menor a 10 en la ocupación de esas unidades.



El sector privado mostró una situación similar respecto de la ocupación de camas para pacientes con coronavirus, ya que el informe de la semana anterior detalló que el 6 por ciento de estas unidades se encontraban ocupadas, algo que bajó al 2 por ciento el viernes, según reportó la Municipalidad.



Cabe recordar que la situación de las unidades de internación es uno de los factores determinantes que se revisan al momento de definir aperturas o restricciones en el país.



Volver a lo programado

Mazzei comentó que si bien bajó el número de pacientes internados en terapia intensiva por Covid, los médicos siguen trabajando a destajo, pero esta vez atendiendo a pacientes con otras patologías y tratando de dar lugar a las cirugías programadas que debieron suspenderse por la pandemia.



“Están ingresando pacientes con insuficiencia respiratoria, pero no causada por el coronavirus”, Ahora indica el referente del sindicato.



Respecto a las medidas tomadas ayer por el nuevo gabinete del gobierno nacional, el médico sostuvo que “habrá que ver cómo evoluciona la situación epidemiológica” y auguró que continúe la campaña de vacunación a buen ritmo para que se alcance la inmunidad de rebaño. “La inoculación contra el Covid está suponiendo un freno a la enfermedad, pero habrá que ver cómo impactará las nuevas medidas”, consideró. (La Capital)