Esta tarde comenzará la primavera astronómica: qué es el equinoccio

¿Sabías que es uno de los dos momentos del año en que el día ? y la noche ? tienen la misma duración? pic.twitter.com/AL4p35yxo7 — SMN Argentina (@SMN_Argentina) September 23, 2019

Si bien ayer dio comienzo la primavera en el calendario, el equinoccio será esta tarde. Será “a las 16:20 y, a partir de ese momento, podemos dar por iniciada la primavera astronómica”, señaló la especialista del Servicio Meteorológico Nacional, Cindy Fernández.A lo largo del año hay dos equinoccios: uno el de septiembre y otro en el mes de marzo.. A partir de allí, en el caso del hemisferio austral, las horas con luz solar dominan sobre la nocturnidad. Y en el caso del polo sur, se avanza hacia un día permanente.Fernández aclaró que “las estaciones del año no son más que una convención que utilizamos los humanos para clasificar y agrupar los días que tienen ciertas características climatológicas similares. Pero los límites de esta clasificación pueden variar de acuerdo a las diferentes disciplinas, por lo que no hay una única fecha para celebrar el inicio de las estaciones del año”.En ese marco, acotó que “las fechas más populares son las del 21 de diciembre, 21 de marzo, 21 de junio y 21 de septiembre para dar inicio al verano, otoño, invierno y primavera respectivamente. Pero hay otras. Muchas personas se rigen por fechas astronómicas, determinadas por los solsticios y equinoccios. Otras, por la fenología de cultivos o comportamientos de animales. Y”.Como cada etapa del año, la primavera tiene sus propias características, que no son las mismas para cada región de Argentina. “Las condiciones climáticas de esta estación no son iguales para Misiones que para Mendoza, por ejemplo. En promedio, la temperatura empieza a ascender en esta época en todo el país y los patrones de lluvias no son los mismos que hace unos meses atrás”.Según las estadísticas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) “en esta etapa del año, los días templados invaden de a poco el territorio argentino, especialmente en el norte de Patagonia y la franja central, donde las marcas típicas en la tarde suelen alcanzar los 20 °C.. En el norte, los días suelen ser bastante cálidos, con máximas que se acercan, y superan, los 30°C”.Con respecto a las precipitaciones, hay varios cambios. “La Patagonia comienza la época donde las lluvias no son tan frecuentes. Según la climatología, apenas llega a acumular 50 mm en 3 meses. Pero en el resto del país, comienza la temporada de tormentas. Según los registros del SMN, esta estación posee, estadísticamente, más de 25 días con lluvia en el este argentino”, completó Fernández. No obstante, para este año se espera una niña débil, por lo que se pronostican menos lluvias que lo habitual para esta zona del país.