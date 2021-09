Avance científico: Argentina fabricará vacunas de tecnología ARN mensajero

Sociedad Desde cuándo rige el fin del uso del barbijo al aire libre

La ciencia argentina avanza con firmeza varios casilleros en su cruzada contra el COVID-19. Y lo mejor es que son casilleros que no tendrán vuelta atrás no sólo para perforar la pandemia global ocasionada por el virus SARS-COV-2, el más mortal de este siglo; sino también para poner al tope de la excelencia a las mentes brillantes de la ciencia local y regional.Luego de un riguroso proceso, la selección estuvo a cargo de un comité de expertos independiente, el Comité Asesor de Desarrollo de Productos para Vacunas (PDVAC por sus siglas en inglés: Product Development for Vaccines Advisory Committee). En el caso de la región de América Latina, las dos propuestas seleccionadas permitirán crear dos centros para el desarrollo y producción con capacidad para emplear esta tecnología de fabricación de vacunas contra la COVID-19: uno en la Argentina a través de mAbxience y Sinergium; y el otro en la República Federativa de Brasil. Esta tecnología podrá además servir de base para la producción de otras vacunas criticas para el sistema de salud.En diálogo con Infobae, Fernando Lobos, director de Desarrollo de Sinergium Biotech, explicó: “es muy trascendente que una tecnología o plataforma de vacunas contra el COVID-19 que ya se utiliza en las vacunas de Pfizer y Moderna con probada efectividad pueda desarrollarse en la Argentina y a escala regional. Para producir no solo vacunas sino otros productos pharma es un verdadero hito para el país y las Americas”.“Fue una convocatoria abierta de OPS/OMS en la que se presentaron mucho proyectos de empresas públicas y privadas ...y allí fuimos seleccionados en un arduo proceso competitivo. Así que podrán imaginar el orgullo y felicidad que sentimos hoy en Sinergium Biotech, como eslabón del Grupo Insud”.Fuentes del instituto FIOCRUZ precisaron que este proyecto pueda contribuir a acelerar de manera significativa el desarrollo innovador de FIOCRUZ, y lograr la producción de una vacuna contra la COVID-19 basada en la tecnología ARN mensajero e en un plazo más abreviado. La OPS/OMS pondrá a disposición de FIOCRUZ un cuadro de expertos internacionales especialistas en los diferentes aspectos del desarrollo y producción de vacunas de esta índole, así como el acompañamiento de los avances en el proceso productivo y regulatorio.Los científicos de la empresa Sinergium Biotech fue seleccionada para establecer el centro que estará ubicado en suelo argentino. Sinergium utilizará las capacidades de mAbxience como CDMO para drug substance.La empresa Sinergium Biotech fue seleccionada para establecer el otro centro, el cual estará ubicado en suelo argentino. La empresa fue seleccionada debido a su amplia experiencia en la producción de vacunas y otros biológicos, su capacidad de desarrollo de productos complejos, y por su experiencia en la distribución de dichos productos a nivel nacional e internacional en países de alta competitividad. Además, Sinergium, ha demostrado su compromiso con el suministro de productos a través de los sistemas de compras de la OPS. Su experiencia y capacidades tecnológicas permitirán, con el aporte técnico de OPS/OMS y de la comunidad de expertos que apoyan el proyecto, la transferencia exitosa de la tecnología de ARNm para el desarrollo de vacunas.Consultado por Infobae, Esteban Corley, director de mAbxience Argentina agregó: “Estamos muy orgullosos e ilusionados con esta noticia que conocimos esta mañana. Y por supuesto ya pensando en el futuro, porque desarrollar y producir una tecnología o plataforma como la de ARNmensajero, en una primera etapa se destinará a la producción de vacunas contra el COVD-19; pero luego podrá abarcar potencialmente otros medicamentos y/o vacunas basadas en la tecnología del ARN mensajero y curar así otros males. Para nosotros se trata de acceder a una nueva tecnología de la mano de los expertos; y nada más ni nada menos que con el marco científicos de la OMS y OPS. Así que es muy importante”.La instalación de estos dos centros busca crear las bases para la puesta en marcha de una colaboración regional que aproveche, además, la cooperación con el centro de transferencia tecnológica ubicado en Sudáfrica, así como la cooperación con otros actores de producción de la región de manera de ampliar la capacidad productiva que beneficie a toda la región. La apuesta apunta a que estos dos centros contribuirán de manera proactiva en la trasferencia de conocimiento y de tecnología en la región, para extender las capacidades productivas regionales y fortalecer una cadena de valor regional en pro de aumentar la independencia tecnológica de las Américas para vacunas de índole critico, y en especial para emergencias.El proyecto contará entonces con la experiencia no solo de la OPS/OMS sino también la comunidad científica internacional que apoya la ampliación de las capacidades productivas en países emergentes. Además, socios clave en esta iniciativa como Medicines Patent Pool, brindara apoyo en temas relacionados a licenciamiento de derechos de propiedad intelectual que puedan ser necesarios para alcanzar el objetivo común.El anuncio se produjo hoy durante una reunión virtual de la OPS sobre transferencia de tecnología para la producción de vacunas ARNm en las Américas de la que participó la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, y la directora de la OPS, Carissa Etienne.“Es un honor para nuestro país que la empresa argentina Sinergium Biotech haya sido seleccionada, entre diversas instituciones científicas latinoamericanas, por la Organización Mundial de la Salud como centro de desarrollo y producción de vacunas con tecnología ARN mensajero en la región”, señaló la ministra, quien celebró la relevancia que tiene este tipo de iniciativas que ponen en juego la articulación entre el sector público y privado, junto a organismos internacionales.En ese sentido, Vizzotti resaltó la larga trayectoria y altos estándares de calidad de la industria farmacéutica argentina, que cuenta con 200 plantas de producción, de las cuales 160 son de capitales nacionales y 40 del sector público. “Nuestra región cuenta con las capacidades esenciales necesarias para ampliar la producción regional y disminuir las brechas en el acceso a las vacunas, así como a otros insumos estratégicos que padecen nuestros países”, agregó.Por su parte, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Clarissa Etienne, aseguró que “sólo mediante la acción colectiva, trabajando hombro a hombro, podemos reducir la vulnerabilidad frente a la pandemia”, y aseguró que la OPS seguirá trabajando para fortalecer las condiciones propicias y lograr que la región tenga autosuficiencia en tecnología y producción de vacunas y medicamentos. “Todavía quedan muchos pasos por dar, pero estoy muy esperanzada que alcanzaremos ese objetivo”, finalizó Etienne.