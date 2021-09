Inconvenientes con Personal y Fibertel: informaron que reestableció el servicio

Sociedad Problemas en la red de telefonía de Personal y en conexiones a Internet

Esta madrugada, en redes sociales, comenzaron a compartirse mensajes sobre problemas en las líneas telefónicas de la empresa Personal, como también en la conexión a internet con la red de Fibertel. Desde antes de las 5 de la madrugada, decenas de usuarios se quejaron porque no podían acceder al servicio.Según la compañía, la falla técnica fue resuelta cerca de las 7 am, tal como informó vía un comunicado: “se está normalizando de manera paulatina el servicio de llamadas de voz y datos, que estuvo afectando, en forma aleatoria, a ciertos clientes de la empresa. Personal técnico de la compañía continúa trabajando para normalizar el servicio en forma definitiva. Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.”Personal es parte de Fibertel, que también tuvo problemas en su red durante la madrugada; al igual que con el servicio de telefonía, los problemas de conectividad no afectaron a todos los usuarios en forma masiva, sino aleatoria; el servicio se fue restableciendo en las últimas horas, publicó