Prevén que la bajante extraordinaria del río Paraná se extienda durante 2022

El río Paraná atraviesa una bajante de características absolutamente extraordinarias. “En las últimas semanas se observólo que tiene que ver con una mayor descarga desde la cuenca alta, es decir desde Brasil,, por lo tanto, no cambian las características centrales de la bajante extraordinaria., comunicó ael presidente del Instituto Nacional del aguay en función de eso estimamos que durante octubre haya situaciones con niveles más bajos, lo que dependería de la meteorología”., aclaró Bertoni al tiempo que comentó que “se pronostican algunas lluvias en la cuenca del río Iguazú hacia los primeros días de octubre, lo que en principio traería un alivio pasajero”.“El agua que llega a la ciudad de Paraná por el río, desde Corrientes aguas abajo, incluye los aportes de los ríos Paraná, Iguazú y Paraguay; y este último también está en bajante extrema. Son ríos que tienen cuencas muy grandes, que en general registran déficit de precipitaciones y una situación de sequía muy importante”, explicó el ingeniero en Recursos Hídricos.alertó el especialista. De acuerdo a lo que explicó Bertoni, “por el tamaño de las cuencas, el déficit y los pronósticos meteorológicos, entraremos enporque al ser ríos tan grandes, como paquidérmicos,, fundamentó el titular al INA al comparar que debido a queEn ese sentido, Bertoni comunicó que, de extenderse la bajante durante 2022, junto a los operadores de las siete provincias litoraleñas, no porque deje de ser potable, sino porque al tener, la población reacciona negativamente sobre esa variación”., refirió que “dado que hubo un repunte artificial, mejoró la situación tanto en la ruta barcacera como para la oceánica”. “En la ruta oceánica, desde La Plata a Rosario, se registran operaciones de falso flete es decir que los buques no están saliendo con sus bodegas completas”, acotó.En relación al, Bertoni comentó que “atraviesa una situación diferente a la del Paraná, con niveles por debajo de lo normal, pero ya ocurrieron precipitaciones importantes hacia el este de la cuenca del Plata, en la parte alta del río Iguazú y Uruguay”.