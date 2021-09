Pidieron justicia en Hasenkamp por un caso de abuso hacia un menor de 8 años

Se realizó una masiva marcha en la localidad de Hasenkamp para exigir justicia por un caso de abuso sexual por parte de hombre a un menor de 8 años. El reclamo se realizó este lunes en la plaza principal de la localidad. Según se supo, el acusado fue denunciado junto con el COPNAF en Tribunales de Paraná.Romina Godoy, madre de la víctima, expresó aque “pedimos justicia por mi hijo”. Sobre la marcha comentó que concurrió mucha gente, “el pueblo me acompañó y fue un momento muy difícil, pero acá estamos de pie, para pedir justicia”.Según relató la mujer, el abuso sucedió en reiteradas oportunidades cuando su hijo iba a la escuela: “El hombre no tenía ninguna relación con mi hijo. Cuando falleció el papá de crianza de mi nene, esta persona se acercó diciendo que era amigo. Buscó el punto débil del niño para poder charlar con él, así fue avanzando hasta que cometió el delito”, señaló.

El acusado "anda suelto, tiene restricciones, pero creo que tienen que encerrarlo porque mi hijo no tiene paz”, dijo. A la vez, agregó que “uno entiende los tiempos de la justicia, que no son los mismo que los nuestros, pero queremos hacerle saber que tenemos miedo, nosotros y el pueblo, no solamente por mi hijo, sino por todos los chicos que viven acá”.El hombre tendría entre 40 y 45 años y es vecino de la ciudad. “Cuando se supo la verdad que yo lo denuncie en las redes sociales, aparecieron otras personas quienes manifestaron que fueron abusadas por él y serian familiares. Es una persona enferma”, apuntó.Sobre el estado de la causa, Romina informó que la familia presentó la denuncia hace dos meses. “Mi hijo fue a cámara Gesell y la fiscal quedó en llamarme, no tengo abogados defensores. Esta marcha también fue para hacernos escuchar, que mi hijo no miente y que esta persona le hizo daño. Tiene que pagar, aunque sea con la condena social”.“Estamos en una situación difícil, con miedo. Son muchas cosas, como madre nunca te preparas para afrontar un hecho así. Hoy me acompañó mucha gente porque estamos hablando de un niño, que son inocentes y no mienten”, finalizó.