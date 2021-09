Desesperado pedido de una abogada entrerriana para volver a estar con su hija

"Con tal de que me devuelva la nena, doy lo que sea", explicó Noelia Villemur en la puerta de Tribunales de Mendoza. La mujer está desesperada, no ve a su hija de 2 años y 11 meses desde el pasado lunes. En ese momento su padre se la llevó y no la devolvió.





El padre de la pequeña es un conocido abogado de Mendoza, se la llevó ese día y debía devolverla unas horas después. No lo hizo.



"El padre se la llevó el lunes a las 18 de mi casa, como estaba acordado mutuamente de palabra. Me dijo de retirarla y devolverla a las 21, le dije que sí y no lo hizo", sostuvo Villemur.



La abogada, oriunda de Gualeguaychú y radicada desde hace varios años en Mendoza, explicó que ella ha denunciado al padre de la niña por varios hechos de violencia y el lunes en la mañana pidió una medida de protección para ella. "En el caso de la nena no se hizo para que él preservara su derecho como padre", añadió.



Pero el pasado lunes, cuando se hicieron las 21 y la madre de Noelia fue a buscar a la pequeña y no la encontró, comenzó la desesperación. "Mi mamá fue a buscarla y no estaba, no contestaba las llamadas, su hermana y su madre tampoco dieron respuesta", explicó Villemur.



La respuesta del acusado

El abogado denunciado habló con el diario Los Andes y dio su parecer con respecto a lo que sucede.



“Soy un padre presente y siempre le he pedido más tiempo con mi hija y no me lo da; tampoco me da las razones de por qué no. Yo ahora tengo prohibición de acercamiento al domicilio, por eso no podía llevar a la nena de vuelta y tampoco podría volver a buscarla”, señaló.





“He tratado de poner un régimen de comunicación razonable y ampliar las visitas, y ella no da el brazo a torcer. Busca criminalizarme sin fundamentos y separarme de mi hija, pero no se lo voy a permitir. Puedo mostrar los mensajes para probar que nunca tuve un trato violento”.



El acusado aclaró que él también realizó su denuncia. “Denuncié a la abuela por tentativa de sustracción de menores en la vía pública. Me la quiso sacar a la fuerza”.



“Estoy citado en la fiscalía para realizar un convenio, aunque ellos no aceptan. No quiero que crezca sin el padre, simplemente estoy velando por los intereses de mi hija”:



Por último, el abogado penalista marcó su postura: “La voy a entregar cuando las autoridades me garanticen que no voy a perder el contacto con ella. Vamos a litigar esto; sé cómo son los tiempos de la Justicia y son casos que demoran mucho, yo no voy a permitir que mi hija esté sin el padre. Y desde ya que también tiene que estar con su madre”.