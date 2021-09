Impulsan el uso de la bicicleta y la caminata para mejorar el espacio público

El uso de la bicicleta y la caminata para circular en la ciudad cobran cada vez más importancia frente a la utilización del automóvil, en la búsqueda de alternativas que "aporten al desarrollo sostenible mejorando el uso y la apreciación del espacio público", señaló este domingo la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en la Semana de la Movilidad Sustentable, que se celebra en todo el mundo y en algunos distritos de la Argentina.



"La bicicleta es un medio de transporte económico, ecológico y saludable, mientras que las y los peatones constituyen el grupo más grande de usuarios de la vía. Uno de los desafíos actuales es incorporar a peatones y ciclistas dentro del entramado vial ante un tránsito urbano que se caracteriza por darle prioridad a los vehículos motorizados", indicó la ANSV.



En Argentina, datos del Observatorio Vial de la ANSV del primer semestre de 2021 indican que de las 1.675 personas fallecidas en siniestros viales, el 11 por ciento corresponde a peatones y el 4% a ciclistas.



La Ciudad de Buenos Aires se sumó a la Semana, que comenzó el 16 de septiembre y culmina el 22 con el Día Mundial Sin Auto, por noveno año consecutivo, con la idea de impulsar el uso de las bicicletas, el transporte público y la caminata.



"Parte de la Semana de la Movilidad Sustentable es afianzar un cambio cultural", afirmó la subsecretaria de Planificación de la Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), Lucila Capelli en diálogo con Télam.



"La pandemia generó un fuerte empuje: los viajes en bicicleta vienen creciendo desde hace diez años de forma sostenida y el año pasado se incrementaron un 28%, fue el único modo de transporte que aumentó en un momento en que los viajes en la Ciudad se redujeron a la mitad", explicó la funcionaria.



En 2020 viajaron en bicicleta 405.000 personas por día contra los 320.000 que lo hicieron en 2019.En CABA se realizan seis millones de viajes diarios, lo que representa un desafío para la circulación vehicular. Bicicleteada porteña Según datos de 2020, se incrementaron los viajes en autos particulares del 22 al 36% y hubo, por las restricciones para mitigar el avance del coronavirus, una reducción en el uso del transporte público del 50 al 29%.



"Hay entre 800.000 y 900.000 personas que todavía no volvieron al transporte público; el problema es el cambio a la moto o el vehículo particular", señaló.



El Gobierno porteño organizó para la Semana actividades tales como una bicicleteada que se llevó a cabo esta mañana y el domingo 26 exposición de vehículos eléctricos en avenida Figueroa Alcorta, entre avenida Dorrego y avenida Alsina, entre otras.



La bicicleteada gratuita se realizó en Puerto Madero y participaron 500 personas del recorrido que se extendió a lo largo de siete kilómetros por las avenidas Dellepiane, Alicia Moreau de Justo, Cecilia Grierson y de los Italianos. En Mendoza Otro de los distritos que se sumó a la Semana de la Movilidad Sustentable es la ciudad de Mendoza, con actividades que comprenden un bicitour guiado, un Taller Comunitario de Ciclomecánica y la conmemoración del Día Mundial Sin Auto, detallaron desde el municipio.



Actualmente se encuentra en marcha la obra de Red de Ciclovías en el Área Metropolitana que unificará la red existente de ciclovías para que se conecten los municipios del Gran Mendoza.Esta red, en la que está previsto construir 110 kilómetros, se sumará al sistema de movilidad de la provincia.



"Un dato importante es que últimamente creció el uso de la bicicleta en los principales centros urbanos del país" por el contexto de la pandemia, señaló el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la provincia, Humberto Mingorance. En Rosario En esta ciudad, desde la puesta en marcha del programa "Mi bici Tu bici" en 2015 se realizaron 3.871.000 viajes urbanos y el promedio de los usuarios y usuarias "es de 35 años", según informó a Télam la secretaria de Movilidad del municipio, Eva Jokanovich.



"Agosto (de este año) fue el mes en que más usos se realizaron en la historia de Mi bici Tu bici, ya que fueron 108 mil viajes. En lo que va del 2021 en promedio por mes, se hicieron 81 mil", precisó la funcionaria.



En mayo de este año el intendente rosarino Pablo Javkin, presentó un plan de ciclovías temporarias en el marco de la pandemia para favorecer el uso de la bicicleta como forma de movilidad y generar alternativas al transporte público masivo.



El intendente Javkin presentó en esa ocasión "34 kilómetros de ciclovías temporarias", que según dijo, "se sumaron a las ya existentes y que nos permiten extender la red un 25% más y llevarla a 173 kilómetros en toda la ciudad".



Además, en noviembre del 2020 el Concejo Municipal aprobó la ordenanza que regula el uso de monopatines y patinetas eléctricas, y diferentes dispositivos de movilidad personal. En Córdoba Otra es la situación de la ciudad de Córdoba, donde existen casi 100 kilómetros de ciclovías que fueron creadas en la década del 90.En su mayoría no cuentan con mantenimiento y están bastante deterioradas, según denunció la agrupación Biciurbanos luego de relevar el estado de 99,8 kilómetros, de los cuales un 77% no estaba en condiciones para circular.



Concejales de la oposición precisaron en el último tiempo que solo el 28% de ciclovías "tiene buena iluminación", y que de 29 trazas relevadas, sólo existen 10 tramos conectados.