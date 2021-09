Reabrió una de las fronteras terrestres con Chile: Requisitos para cruzar

El paisaje deslumbrante de la cordillera de los Andes, en el límite entre Mendoza y Chile, revive las viejas épocas del tránsito de pasajeros hacia el mar Pacífico. Aunque limitado a pocos argentinos, la reapertura esta semana del cruce internacional es celebrada en la provincia cuyana como un gran acontecimiento.



Pasaron 18 meses desde que todos los pasos terrestres fueron cerrados por la pandemia y solo se permitió el ingreso o salida por Buenos Aires.



Este miércoles abrió el primer paso terrestre internacional habilitado de la Argentina, desde que fueron todos cerrados en marzo de 2020. El Cristo Redentor Los Libertadores está habilitado todos los días de 9 a 17 horas. Pueden ingresar al país argentinos, residentes extranjeros y los casos de reagrupación familiar o por razones humanitarias y laborales.



El resto de los pasos internacionales, del Norte a la Patagonia, siguen cerrados.



En Argentina está prohibido el ingreso de turistas extranjeros. Y los turistas argentinos que quieran viajar a Chile tendrán que esperar al 1° de octubre, cuando podrán hacerlo en avión -desde los aeropuertos de Ezeiza y Mendoza- y cumpliendo con muchos requisitos.



Chile exigirá a los turistas esquema de vacunación completa, PCR negativo, declaración jurada, pase de movilidad para transitar, seguro médico con cobertura de 30 mil dólares, y aislamiento de 5 días en domicilio. No podrán ingresar como turistas menores que no están vacunados. Trabajar en un país limítrofe Las historias en la frontera poco tienen que ver con el placer de recorrer nuevas ciudades y culturas. La mayoría de los que viajan a diario, son madres o padres que trabajan en un país limítrofe y tienen a sus familias del otro lado del límite cordillerano; estudiantes en el extranjero y deportistas en competencia.



El periodista cordobés Juan Cruz Mathus aguarda su turno en el interior de un taxi. Pagó $ 4.500 por el viaje de 100 kilómetros, entre la aduana de Los Libertadores y la villa cordillerana de Uspallata, en Mendoza. Regresa de cubrir el rally de Chile. “En avión tenía que esperar dos semanas para volver. Hay un cuello de botella porque son muy pocas frecuencias habilitadas”, explicó. Cuando oyó que abrían el paso terrestre, no lo dudó: "Me arriesgué a venir en taxi por la frontera y hasta ahora va todo bien".



También por trabajo, el mendocino Alejandro Papaiani tiene que viajar todos los meses a Chile. Pide que se levanten las restricciones para quienes viajan por razones de empleo y tienen completo el esquema de vacunación. “Tengo que hacer 7 días de cuarentena en Chile, y recién después poder ir a trabajar a mi oficina, lo que me obliga a estar tres semanas separado de mis hijos que viven en Argentina”, comenta. Condiciones de ingreso El cruce quedó habilitado como corredor sanitario seguro. “Celebramos este paso que hemos dado. El gobernador Suarez viene insistiendo desde hace tiempo para que esto pudiese ocurrir”, dijo la ministra de Turismo de Mendoza, Mariana Juri. Y adelantó que espera que el próximo paso sea una prueba piloto para el ingreso de turistas extranjeros.



Los argentinos, residentes extranjeros y las personas con excepciones por reagrupación familiar, causas humanitarias y de negocios, deben traer una PCR negativa en el lugar de origen con una antelación límite de 72 horas al momento del viaje, realizar un test rápido de antígenos en la Aduana de Horcones y luego guardar aislamiento de 7 días en el domicilio de ciudad de destino. Al séptimo día deben repetir la PCR y si da negativa, se levanta el aislamiento.



También los menores deben hisoparse y cumplir con estos requisitos. La reagrupación familiar se tramita a través de los consulados y Migraciones, y debe pagarse un apostillado que cuesta $ 9.000.



El cruce de fronteras terrestres solo puede hacerse en vehículo particular propio o alquilado. “No están habilitados los micros como transporte público de pasajeros para cruzar. Solo se puede transitar en vehículo particular, taxi o remís”, dijo el jefe de fronteras, Justo José Bascolo.



El costo de un tramo, con un remís argentino que los deja en la aduana de Chile y otro vehículo chileno que los espera y los traslada a Santiago, ronda los $ 40.000.



En Sanidad de Frontera aclaran que los choferes que trasladan pasajeros deben cumplir con el protocolo: una división con plástico o vidrio entre el conductor y los pasajeros, llevar barbijo durante todo el viaje y alcohol en gel. Quienes no cumplen con estos requisitos son considerados contacto estrecho y deben realizar un aislamiento de 7 días al llegar a destino.



Una vez recibida la notificación de resultado negativo de Covid, se coloca en el parabrisas del auto una oblea verde. Las personas que dan positivo, son escoltadas por Gendarmería y la Policía de Mendoza por el corredor sanitario seguro hasta la ciudad de Mendoza. Allí son alojados en una residencia sanitaria –hotel u hospital según la condición del paciente- dispuesta por el Gobierno de Mendoza. Deben permanecer en cuarentena por 7 días, realizarse un nuevo test y si dan negativo, quedan liberados.



En los primeros tres días de apertura, ingresaron al país 97 personas. “Las demoras no son significativas, alrededor de 20 minutos de espera en la frontera. Aunque los primeros días, el personal ha tenido que sortear inconvenientes de coordinación entre ambas aduanas y tuvieron que trabajar hasta las 21 para atender a todos los repatriados”, dijo Bascolo. Viaje en avión “El aeropuerto está listo. Mendoza ha dado todas las garantías para que sea habilitado y ya hemos mantenido conversaciones con cuatro aerolíneas que han solicitado la autorización a la ANAC”, dijo la ministra de Turismo. Se trata de Aerolíneas Argentinas, Sky, LATAM y Copa Airlines.



El primer vuelo entre Mendoza y Santiago de Chile sale el 25 de septiembre y estará operado por Aerolíneas Argentinas. Será una frecuencia semanal, los sábados.



El vuelo AR1288 despegará a las 13.30 del Aeropuerto Internacional El Plumerillo y aterrizará en Chile a las 14.30. El vuelo de regreso está previsto para las 16.25.



Para todos los pasajeros del oeste de argentino será, además, una nueva puerta para hacer conexiones aéreas con los principales destinos internacionales.