Moda, música en vivo y objetos con identidad marcaron la Feria del Centro

Al finalizar la segunda jornada de la Feria del Centro, una gran cantidad de personas recorrieron el espacio en el primer gran evento presencial de cultura, que valoriza el diseño regional con identidad. La propuesta suma oferta gastronómica, musical, performática, moda; y continúa hasta este domingo en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) en Paraná. El evento es impulsado por las áreas de Cultura de los gobiernos provinciales de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.Cada una de las intervenciones de la Feria del Centro fue preparada especialmente para dialogar con el concepto de la identidad regional del diseño. Además se tuvo en cuenta el espacio, de manera que se generaron intervenciones de moda en distintos momentos y puntos del predio. Se buscó romper con la idea tradicional de desfile en pasarela. Así es que durante las dos primeras y exitosas jornadas del evento se presentaron números artísticos y de modas. Se presentó indumentaria para todos los géneros e indumentaria infantil, con marcas de Santa Fe. El público recibió con entusiasmo estas iniciativas cuya grilla contó con música, danza, con artistas y marcas de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.Una de las propuestas artísticas de la noche del viernes fue La Dixie Band, un quinteto oriundo de la ciudad de Santa Fe. En palabras de uno de sus integrantes, Pepi Dallo su propuesta tiene que ver con "el emular el jazz antiguo, lo que se llamó las marching band, que era lo que hacían es tocar instrumentos sobre todo de vientos, percusión, rítmicos y armonía, haciendo un recorrido por el espacio". Esta misma experiencia tuvieron esta mañana en las calles de la peatonal paranaense con el objetivo de invitar a las personas a la Feria, con una muy buena recepción de los paranaenses. "Hoy estuvimos tocando por la mañana en la peatonal, también un poco por la calle y en algunas plazas", contó.Los instrumentos que integran la banda son: una guitarra, una washboard, un saxo barítono, un clarinete y una trompeta. Hace unos dos años sostienen este proyecto itinerante que les permite tocar y a la vez caminar y moverse.Los integrantes de La Dixie Band manifestaron estar muy contentos de volver a encontrarse con el público en eventos como el de la Feria del Centro: "con este proyecto no tocamos desde el verano pasado, por suerte ahora estamos trabajando de nuevo".Finalmente, los músicos destacaron que es muy positivo fusionar una Feria de diseño con actividades artísticas: "nos encanta, además aprendemos un montonazo y además venir a Paraná. Es la primera vez que yo toco en una Feria así", dijo Dallo. Con respecto a la organización subrayó: "nos han tratado de lujo".Más entrada la noche la banda recorrió el predio del patio, amenizando la jornada con modelos, vistiendo indumentaria de las marcas Santafesinas.La danza también se dio cita en la Feria del Centro con la participación del grupo Urban Style, una compañía de danzas paranaense coordinada por Berenice Abdala y Camila Alvéz.Del número de Urban Style participaron 17 jóvenes. Las coreografías de danzas urbanas comenzaron en el patio y se desplazaron hacia una de las galerías del Centro Provincial de Convenciones (CPC). El público animado por los bailarines dejó sus lugares para seguir a los artistas hasta el cierre, cuando invitaron a subir al espacio de exposición de los 120 stands de diseñadores de la Región Centro.Al respecto de la participación de su grupo la responsable destacó que "la academia es relativamente nueva en la ciudad. Es un estilo de danzas urbanas. Somos un conjunto de bailarines y bailarinas que apostamos a las danzas urbanas, que contienen varios estilos por ejemplo hip hop, pop, reggaeton y muchos más, algunos más conocidos que otros. Nos identificamos con la música actual, lo que se escucha ahora con una impronta de calle", destacó Alvez.Por su parte, Berenice Abdala destacó que "con esta feria estamos re emocionados porque hoy justamente se hace foco en la parte urbana de la moda. La puesta es netamente coreográfica". Y añadió: "la organización de esta feria fue genial. Estamos muy agradecidas con Cultura de la Provincia que nos da la oportunidad. En lo que respecta a la pandemia, este aire innovador de poder estar juntos, de poder salir, los puestos gastronómicos tan variados, la gente sentada disfrutando es muy grato. Nuestra propuesta de movimiento está orientada al consumo del diseño local y de nuestros feriantes que son nuestra marcas. Es muy importante motivar a la gente para ayudar a las marcas y los creativos nuevos. Para nosotras poder colaborar con eso también es muy gratificante", finalizó.En la primera noche de la feria hubo intervenciones muy diversas en el patio. La intervención de moda de Entre Ríos fue un picnic en movimiento, vestidos floreados y looks neutros de las marcas Niña Brócoli y Jarupkin, con pañuelos de Duplo. Se realizó en la galería del CPC.La muestra de moda de Santa Fe, por su parte, fue de indumentaria urbana de la mano de Guara Guara y ropa deportiva de Vc indumentaria, acompañados por accesorios de Tienda Nómade (Entre Ríos).Walter Albornoz, el vialense que desde hace un tiempo viene realizando presentaciones en Argentina y España con sus set, se presentó en la tarde del viernes en el patio de esculturas de la Feria, en un escenario especialmente adaptado para el disfrute de los vinilos.Albornoz relató que en este último tiempo, según las distintas habilitaciones ya venía presentándose en bares, pero que de todas maneras, lo emocionaba poder encontrarse con el público al aire libre y participar de la Feria del Centro: "con este evento estoy contento porque me dan muchas ganas de compartir las expectativas de la gente, las luces, el movimiento, el escenario, tener un sonido de retorno, eso está muy bueno. Eso genera una cierta adrenalina y muchas ganas".Específicamente sobre su presentación destacó "normalmente yo toco de todo un poco, normalmente lo que mezclo es minimal, house y techno. Voy a compartir sonidos raros aprovechando que este evento se trata de un concepto de diseño y de vanguardia, entonces me permito mostrar otra faceta porque no es una pista de baile; juego con eso".Desde Córdoba capital, la marca Flavia Torres Cerámica contó que ya viene participando de otras ferias, en esta edición se reincorpora luego de un inpass por la maternidad. Es la primera vez que participa de la Feria del Centro de manera presencial porque el año pasado lo hizo pero en la galería virtual. "Desde el 2008 me dedico exclusivamente a la cerámica, de a poco fui especializándome. Trabajo con gres que es una pasta de alta temperatura. Yo preparo la pasta y los esmaltes que son el resultado de combinaciones químicas que voy probando. Trabajo con torno alfarero y luego cocino las piezas a 1230 grados, es un equivalente a un porcelanato o a una vajilla de hotelería".Torres relató su viaje desde Córdoba a Paraná "Salimos a la una de la mañana del viernes, nos encontramos, cargamos, el viaje fue tranquilo y tuvimos tiempo para descansar".Y añadió "la feria es hermosa, los puestos son muy lindos. es linda la disposición que tienen la forma, las distintas alturas, eso me encanta. El escritorio que viene adicional... todo eso me parece un valor en sí mismo por parte de la organización"."La respuesta de la gente es muy linda, están interesadas, preguntan, nos tiran flores porque todo está muy hermoso"."El ánimo de la gente es el mejor con ganas de venir a visitar y conocer cosas nuevas que vienen de otros lados. Es una linda ventana para nosotros, poder salir y mostrar porque después de la pandemia era solo la virtualidad y ahora la presencialidad nos enriquece a todos los artesanos".Faderico Roldán es un joven diseñador de la marca entrerriana Tienda Nómade, contó que trabaja con PVC y materiales plásticos tornasolados e iridiscentes para mochilas, bolsos y accesorios. Hace cinco años que desarrolla su marca. "Busco colores muy vibrantes. En relación al concepto de la forma busco diseños simples que sean usables a lo largo de todo el día". En relación a su participación en la Feria Roldán destacó: "es la primera vez que participo en esta Feria, y me parecen fundamentales estos espacios porque por ejemplo yo a partir de ferias he generado lazos con otros emprendedores. Por ejemplo, estoy por lanzar una línea con otra emprendedora que justo está acá; luego hago el packaging para otra marca. En ese sentido, se tejen unas relaciones interesantes y laboralmente muy buenas. Me parece fundamental la feria justo ahora que se dió este respiro para la gente y se puede salir y recorrer. Puede funcionar como un shopping accesible. Creo que después de la pandemia, si bien sigue estando el mercado dormido, confío que a partir de ahora se comience a activar. Lo estoy viendo desde hace un mes -más o menos- que se está activando en general. Eso es lo que espero y lo que creo", dijo entusiasmado.En relación a las ventas el diseñador relató que el día viernes estuvieron bien, pero que espera que en el resto de las jornadas las y los visitantes hagan más compras de sus accesorios exclusivos, ya que el público ha circulado muy bien.Para finalizar Roldán agregó "Creo que la campaña de difusión de la feria fue increíble. Me pasó que un día viajando a Santa Fe vi un cartel en el túnel y me puso contento saber que iba a participar en esta Feria. También vi mucha comunicación desde influencers. Creo que se buscaron muchos recursos para difundir, así que estoy contento. En relación al stand y al trato todo es impecable".La indumentaria de la mano de la marca santafesina Guida también se presenta en la feria de stands. En su colgador se pueden encontrar vestidos de ensueño y blusas de colores pasteles. Su creadora es Analia Bombin, es oriunda de Rafaela y es la primera vez que visita la capital entrerriana. Según su propia descripción que ofrece en su folleto "Desde Guida creemos que la moda es una forma de comunicar, no se trata de un simple capricho, pero somos rebeldes, creativas y llenas de contrastes, lo que nos hace arriesgadas". La diseñadora remarcó que "estoy sorprendida por la gran cantidad de circulación de gente. No pensé ver esto hoy viernes que todavía es un día de semana laboral y las personas están más cansadas, pero veo mucho movimiento y me pone muy contenta". Además subrayó que "Lo que destaco de este tipo de eventos es que más allá de ser un lugar de ventas que nos favorece muchísimo, es la posibilidad de vincularse con otros emprendedores, es muy rico. Nos llevamos un montón de cosas para crecimiento personal y quedamos en contacto para hacer alianzas. En mi caso, participé de la 3ra edición en Córdoba y ahora nos reencontramos con un montón de emprendedores; y tenemos un grupo re lindo armado".Como resumen de la segunda jornada se puede destacar la participación del Dj Pablo Acenso para recibir a las personas en las primeras horas de la tarde. Luego, ya entrada la noche, la banda Tolda deleitó a los asistentes con la inigualable voz de Agos Firpo, junto a Sebastián Gómez y Daniel Leiva. En la misma noche hizo lo propio la banda cordobesa Calle Vapor, formada por Andrea Hidalgo, Emilio Carrizo, Walter Solterman, Esteban "Lapa" Lapasset, Soledad Ceballos, Mandela Villaroel, y los fundadores, Emiliano Peirone y Fabricio Boretto, quienes cerraron la jornada artística en el escenario ubicado en el patio gastronómico.En la planta baja del CPC se encuentra localizado el stand institucional, instalado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos anfitriona de la Feria del Centro. Durante las dos primeras jornadas del evento se desarrollaron allí una serie de charlas de los emprendedores, donde los mismos protagonistas detallaron el proceso de producción, mostraron sus productos, compartieron desafíos de los mercados y estrategias de ventas. El día sábado se presentó la marca Lo Pinto de Concepción del Uruguay (Entre Ríos), quienes producen alfombras de diseño y fueron invitadas especiales a la feria.Así en el espacio institucional también se pueden ver imágenes de los productos disponibles en la vidriera virtual de la Feria, que se puede encontrar también en www.feriadelcentro.gob.ar Marcas de la Provincia de Córdoba: Alicia Bogni Art Collage; Animatica; Argentum Filium Armas Blancas; Asta y Diseño; Bajorrelieve Artesanías; Barrionuevo hnos.; Boveri Concept; Brisa Urbana; Capital de Ideas; Cerámicas Amanita; Chi Sustentable; Dinoboard; El Taller Arte en Metal; Ello; Encartonarte; Eufórica; Fiero; Flavia Torres Cerámica; Garibaldi - Home & Nice Stuff; Hiena Joyería; Hotel Chelsea Bags; INMENSO; Isla; Lantana Cerámicas; Lucas Pinto dos Santos; Map; Mapia; Mauna Cerámicas; Mute Encuadernación Artesanal; Nazca; Otro Plan; Pambokids; Plantae; Sergio Bruno Cuchillería de Diseño; Sur Clothing; Tinte estudio; Tristan Cabrera Joyería Contemporánea; Trufa Dolls; Un Árbol Bitácoras; y VueltoMarcas de la provincia de Santa Fé participan: Posibles Objetos; Micro Giardino; Curva; Eu.estudio; TANK Fábrica de Diseño; MALIÚ - Arte en papel; TITANIA; KOYO; Mi Suelito Lindo; ASHERA; El Caleidonauta + Cangapol Guitar box; ERRE objetos; Atemporal Coop; Más Que Dibujitos (MQD); Barro; Maldonado Joyas; Tienda TACO; Guida; Cerámicas del Viento; Creaffica; Picotea; Ay! Proyecto; MUTA; Dioquetas Accesorios; Descartes; SUQ objetos de diseño; Bark in Green; Shami Serb; Erica Hinostroza orfebreria urbana; Nauta estampas; HUE; SaPa ecoimpresiones; TERROME; Tina; Mequetrefe; Taracea Tradicional; Metáfora_espacio creativo; Benita; Mundo Pichón y Prendas con A R T E D A N I E L A G U A R D IMarcas de la provincia de Entre Ríos: Duplo.Txtl; Creaciones Lidia; Tienda Nómade; Clandestina; Rin calzados; & Taller de Oficios Artesanales; Taller de Lola; Aracné; Niña Brócoli; Manos Charrúas; Namasté Crochet; Telar del Río; Faxa ˜surf life; Guara Guara Indumentaria; Romina Roda; Jarupkin; Caracolitos Artesanías y Regalos; Sanarteartedeco Instagram; Herrería Rulox; Natalia Fernández Cerámicas; DiseñArte Creaciones; Diseño Cartonero; Rubyx; León Deco; Zibá; Vitrofusionru; Muy Marina; SR Carteras; Demiurga Cerámica; Arriba las Palmas; Amuleto; Bax diseño; MAGENTA diseño e impresión; Laura Troc; Santo Remedio; Sacha Objetos; JugArte; Ayekan; Emi Masset; y Eliana Silvetti Diseño.17 hs Apertura de la Feria al público18.30 hs Turi Rastaman - Música en vivo19 hs Dj Fer Furlan19.30 Hs Muestra de moda- Córdoba21 Hs Las Modas, música en vivo22.30 Hs Intervención de moda Entre Ríos23 Hs Cierre oficial.Más información www.feriadelcentro.gob.ar