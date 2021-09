Obreros argentinos agredieron a uruguayos en el obrador de la pastera UPM 2

Se produjeron graves incidentes en el obrador de Pueblo Centenario donde UPM está construyendo su segunda planta de pasta de celulosa. El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) denunció que durante el paro general convocado por el PIT-CNT en el vecino país y que en el caso específico del obrador de UPM, comenzó a las 7 de la mañana del miércoles 15 y se prolongó hasta la misma hora del día siguiente, trabajadores argentinos "arremetieron de forma abrupta y violenta" contra dos trabajadores uruguayos en la obra de UPM 2. El Secretario General del gremio, Daniel Diverio, calificó al episodio de "lamentable" y lo consideró un hecho "inédito".Los enfrentamientos entre los trabajadores comenzaron durante el desarrollo del paro cuando personas con camperas amarillas y naranjas comenzaron a insultarse y agredirse. En un momento determinado, un operario uruguayo señaló a una persona que agredía a un compañero de trabajo a lo que recibe como respuesta con un claro acento argentino: "Usted no es policía, no venga a tocarme". A continuación, se observó un forcejeo generalizado entre los trabajadores.

El comunicado del sindicato

Negociación salarial

Otro de los momentos de tensión se registró cuando uno de los delegados sindicales uruguayos insistió que las tareas de izado de una enorme pieza mecánica de la planta que operarios extranjeros intentaban realizar, no se podían llevar a cabo. "Sabés que no podés hacer un izaje, lo sabés, lo tenés bien claro", dice el uruguayo, y el argentino le responde "andate de acá". El enfrentamiento comenzó a tomar intensidad cuando los uruguayos comenzaron espetar a los argentinos que eran unos "payasos, vendidos y traidores". A continuación, y al grito de "negros hdp… los vamos a correr de Uruguay", comenzaron las agresiones físicas en las que dos uruguayos terminaron con diversas lesiones. Acudieron al lugar de los hechos personal sanitario de los bomberos.El sindicato narró a través de un comunicado que, en horas de la madrugada del jueves pasado, "en pleno desarrollo del paro, fueron convocados trabajadores extranjeros (en realidad eran argentinos) a realizar tareas de izado en la obra, sin presencia del MTSS, ni de delegados de seguridad, así como con ausencia de un plan de prevención", poniendo "en riesgo" la salud de los trabajadores.Javier Díaz, uno de los integrantes de la Dirección Nacional del SUNCA, contó que cuando los delegados sindicales les advirtieron, sobre las 4 de la mañana de este jueves, a unos 25 trabajadores extranjeros que continuaba el paro y que no estaban dadas las condiciones para hacer el izado hubo "empujones y griterío" que culminó en las agresiones a los dos obreros uruguayos. Uno de ellos sufrió una luxación en uno de sus brazos por lo que deberá permanecer inactivo por más de 10 días y el restante debió ser atendido por haber sufrido una importante suba de presión sanguínea.Asimismo, Díaz indicó que el gremio evalúa presentar una denuncia penal contra la empresa responsable de los trabajadores que provocaron las agresiones, mientras no hubo ningún posicionamiento oficial por parte de UPM sobre los episodios, que se desentendió de los mismos.En tanto, el ministro de Trabajo del Uruguay, Pablo Mieres, dijo este viernes que los enfrentamientos en el obrador de UPM 2, se debieron a que hubo “presión indebida sobre obreros que tienen todo el derecho de trabajar. Cada trabajador decide si se pliega o no a las medidas de huelga o de paro; eso es parte de la libertad de trabajo”, agregó el funcionario.Por otra parte, Mieres informó que a partir de ayer quedaba constituida una mesa de negociación, en la que “obviamente” el tema de fondo será la negociación de un nuevo convenio laboral con los trabajadores que se desempeñan en las obras de UPM 2, ya que el anterior venció el 31 de agosto pasado.El SUNCA exige como condiciones para aceptar un nuevo convenio laboral un mínimo de 45 mil pesos uruguayos mensuales por obrero (equivalentes a 103.606 pesos argentinos al cambio oficial), un 400 por ciento de aumento en adicional por asistencia (que actualmente equivalen a 690 pesos argentinos) por día trabajado, tres tickets de alimentación diaria gratuitos para desayuno, merienda y cena y la reducción en un porcentaje superior al 50 por ciento de trabajadores extranjeros en todo el obrador de UPM2.El titular del SUNCA de Durazno, Raúl Galeano informó que “lo que estamos exigiendo para aceptar un nuevo convenio laboral es lo que anteriormente ya estuvo vigente durante la construcción de la planta de UPM en Fray Bentos. Actualmente en las obras estamos llegando al tope de trabajadores y la patronal sabe muy bien que deben igualar al menos, lo que sucedió en la plataforma anterior de Fray Bentos. Por eso estamos exigiendo los tickets para las tres comidas”.Galeano indicó que “otras de las condiciones se refieren a la seguridad ya que en muy poco tiempo aquí habrá 7500 trabajadores y debería haber mayor presencia de la Policía en Paso de los Toros y también a la puesta a disposición de los obreros de una clínica externa en la que puedan ser atendidos si presentan cualquier patología propia. En cuanto al premio que reciben los trabajadores queremos que se cuadriplique porque actual mente es de unos 300 pesos (uruguayos) por día trabajado y queremos que sea de 1200 pesos” (unos 2.763 pesos argentinos por día trabajado).En cuando a la cantidad de extranjeros que se desempeñan en las obras de UPM2, Galeano manifestó que “en el obrador hay empresas que traen extranjeros para hacer tareas que los uruguayos tranquilamente pueden hacer. El sindicato sabe claramente que esta es una inversión muy grande pero que no va a dejar nada para los uruguayos una vez que la pastera comience a funcionar”, concluyó.