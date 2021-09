Garganta del Diablo: se sacaron una foto y se vio reflejado un rostro demoníaco

Un rostro diabólico quedó registrado, cuando una mujer con su sobrina, se fotografiaron en la Garganta del Diablo en la provincia de Salta, durante el feriado del Milagro.“Nos dio mucho miedo. Después de tomar las fotografías, cuando las revisamos vimos el rostro de mi sobrina totalmente transformado”, contó a El Tribuno para dar a conocer la situación“Ella tiene facciones finas, nada que ver con lo que aparece. Como que algo quiso reflejarse a través de ella. Es una cosa muy rara. Nunca nos había pasado algo así”, relató y dijo que no podía salir de su asombro.La protagonista de este extraño suceso, es vecina del Valle de Lerma y pidió reserva de nombre, pero manifestó que quería dar a conocer los hechos para saber si a alguien más le sucedió algo así, en esa emblemática formación geológica, ubicada en la Quebrada de las Conchas, camino a Cafayate (Salta) y visitada anualmente, por miles de turistas y salteños.La mujer aseguró que no existen filtros ni reflejos, prueba de ello es que su rostro no sufrió modificaciones en la instantánea, pero si la de su sobrina que estaba a la misma altura y escasos centímetros. “La foto no tiene filtro ni está movida. Es algo muy raro. Nos dio mucho miedo”, contó.