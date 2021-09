Emiten alerta por riesgo de circulación de la variante Delta en Argentina

Situación actual

El Ministerio de Salud de la Nación instó a los equipos de epidemiología a intensificar la identificación, investigación, notificación y contención de brotes de COVID-19 y casos relacionados con variante Delta del SARS-CoV-2, que ya suman 415.Lo hizo en su Alerta Epidemiológica emitida este 17 de septiembre tras “la identificación de un conglomerado de casos de COVID-19 con variante Delta en un establecimiento educativo, la notificación de nuevos casos aislados no relacionados con la importación y de dos nuevos casos fallecidos con identificación de esta de variante” y en el marco de una disminución de casos de COVID-19 en la mayoría de las jurisdicciones del país.Hasta el 13 de septiembre de 2021, en Argentina, han sido secuenciados 415 casos de variante Delta de SARS-CoV-2 de las cuales 373 corresponden a casos importados o relacionados con la importación y 42 casos de transmisión local o en investigación (22 casos aislados y 4 casos relacionados con estos de CABA, Buenos Aires y Tucumán; 3 casos vinculados a un brote institucional en CABA, 13 que corresponden a un conglomerado de casos relacionados entre sí en la provincia de Córdoba).Del total de los casos correspondientes a viajeros internacionales, más del 50% había resultado negativo al ingreso al país y se detectaron luego durante el período de aislamiento obligatorio en su domicilio posterior al viaje ya sea porque desarrollaron síntomas o porque realizaron la prueba diagnóstica obligatoria al séptimo día de control.De los casos con variante Delta identificada 4 corresponden a personas fallecidas:- Tres personas de 63, 47 y 39 años, con antecedente de viaje o relacionados con viajeros. Dos de ellos no habían sido vacunados y uno había recibido una dosis de vacuna Pfizer.- La otra persona, de 82 años, sin antecedente de viaje no había recibido ninguna dosis de vacuna.En relación a los casos de Delta de transmisión local se han secuenciado:- 22 casos en Ciudad de Buenos Aires: 15 casos aislados, 3 asociados a un brote institucional y 4 corresponden a contactos estrechos identificados a través de la investigación epidemiológica.- 6 casos aislados con residencia en la provincia de Buenos Aires.- 1 caso aislado en la provincia de Tucumán.- 13 en la provincia de Córdoba, relacionados entre sí, pertenecientes a un mismo conglomerado cuyo origen se encuentra en investigación.