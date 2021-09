El domingo habrá una manifestación para pedir flexibilizar el cruce fronterizo

La escribana Natalia Ferreyra contó que la convocatoria es para el domingo 19 de septiembre, a las 10, en la "entrada al Lago" del lado argentino y "la zona de Puerta del Trabajo, del lado de Salto".



Adelantó que la idea "es que llevar banderas, bombos, carteles, sillones y sombrillas para poder pasar hasta la tarde; visibilizando el reclamo".



"Yo soy escribana, uruguaya pero hace 12 años que vivo en Concordia y formé mi familia acá", explicó. Subrayando que "desde que me recibí vengo trabajando en Salto hasta que pasó lo que pasó con la pandemia y nos cerraron la frontera".



La profesional citó que "tuve que pasar obligada en mayo, por una situación de mi mamá que se enfermó, la terminé perdiendo en junio y cuando quise volver a Concordia me tuve que dar toda la vuelta - con el estado de ánimo como estaba - ir a Montevideo, quedarme una noche, hisoparme y embarcarme en un Buquebus en un salón lleno de gente, llegar a Buenos Aires y de ahí venirte para acá".



"Es una suma de dinero imposible para nuestros bolsillos por más que trabajes muy bien: es una locura estando a escasos kilómetros y habilitando el cruce de la represa para personas con razones de trabajo, familiar o de asistencia médica", remató.



En ese sentido, ejemplificó con que "yo tengo mi mutualista en Salto y desde que cerraron las fronteras no puedo hacerme los controles médicos en el medio de una pandemia". Protocolo específico El intendente de Concordia, Alfredo Francolini, informó que - durante este jueves - mantuvo "una reunión virtual de trabajo con intendentes de la región, representantes del Gobierno Provincial, del Gobierno Nacional, y autoridades de las Embajadas y Consulados de Argentina y Uruguay".



Según explicó, el encuentro fue de cara a "lograr la autorización para que las personas con vínculos familiares a ambos lados del río puedan volver a encontrarse con sus afectos".



"La situación sanitaria en Concordia y en Entre Ríos, como así también en la República Oriental del Uruguay, hacen posible que se implemente una alternativa específica para estos ciudadanos que desde hace muchos meses no tienen contacto directo con sus familiares", remarcó el jefe comunal.



Francolini destacó que "todos los intendentes entrerrianos de la costa del río Uruguay - y el gobierno provincial - coincidimos en que es posible poner en marcha un Protocolo específico que les permita cruzar la frontera".



A su entender, "se trata de un permiso o habilitación específico y complejo, pero a la vez necesario", por lo que destacó que "el relevamiento de las familias afectadas que ha realizado el Grupo Puente es la base para instrumentar esta medida".



"Seguiremos trabajando junto a las autoridades y los diplomáticos argentinos y uruguayos, convencidos de que el río Uruguay nos une", remató el mandatario.