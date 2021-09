Insólito: le robaron la pierna ortopédica a un hombre y luego se la devolvieron

Foto: Oscar realiza su rehabilitación en el Hospital Italiano de Rosario

Un insólito e indignante hecho de robo ocurrió en las últimas horas en el barrio de Hospitales de Rosario. A un hombre de 69 años que sufre de discapacidad lo estaban ayudando a subir a un vehículo adaptado para llevarlo a rehabilitación, cuando sufrió el robo de su pierna ortopédica, que había dejado apoyada en la vereda.



Sus vecinos hicieron una movida en Facebook y una casa de ortopedia le había comunicado a la víctima que le proporcionarían un aparato nuevo. Pero no hizo falta, porque recibió un llamado telefónico y luego le llevaron la pierna robada a su casa en un auto. “Estoy muy feliz”, dijo, indica Rosario3.



Oscar tiene 69 años y le falta una pierna. Lo estaban ayudando a subir a un vehículo adaptado para llevarlo a realizar su rehabilitación en el hospital Italiano y dejó el aparato “en la vereda, apoyado en una garita”, según contó.



En ese momento, dos delincuentes pasaron por allí y se llevaron la pierna ortopédica. Los muchachos que ayudaban a Oscar observaron cómo los dos ladrones huían corriendo con el aparato ortopédico en sus manos.



El hombre quedó muy mal anímicamente y una vecina, al verlo tan afectado, decidió organizar una movida por las redes sociales para recuperar la pierna. A todo esto, la empresa de traslados de personas con discapacidad se contactó con una casa de ortopedia, donde tranquilizaron al hombre y le prometieron que le iban a proporcionar una pierna para que pudiera continuar con sus actividades.



“Me llamaron por teléfono a mi casa, una persona me dijo “usted se llama Oscar, usted ha perdido una pierna ortopédica, bueno yo la tengo y se la llevo”, relató el hombre con emoción. “Al rato apareció un auto y me la trajeron”, agregó. Oscar no sabe quién le devolvió el aparato.



“Como me habían llamado de una ortopedia para decirme que me iban a hacer una nueva, llamé para avisar que ya encontré la mía”, dijo después.

“Tengo una alegría enorme, ahora puedo ir a hacer la rehabilitación al hospital Italiano", finalizó Oscar.