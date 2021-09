Inhumaron los restos de ex combatientes que pudieron ser identificados en Darwin

Sociedad Uno de los cuatro gendarmes identificados en Malvinas era de Entre Ríos

Los restos de los excombatientes de Malvinas que lograron ser identificados por un equipo forense del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) fueron inhumados en el cementerio de Darwin, a 39 años del conflicto bélico, luego de que este martes sus familiares fueran informados de la noticia.La ceremonia de inhumación se llevó a cabo en la mañana de este miércoles en Darwin y las imágenes serán compartidas en los próximos días -de modo virtual- con los familiares, que se encuentran en distintas partes del país, según informaron a Télam fuentes del CICR y del Gobierno argentino.Este martes, el CICR informó que fueron identificados los restos de seis excombatientes que habían sido exhumados de la tumba múltiple denominada C 1 10, del cementerio de Darwin, en el marco del Segundo Plan de Proyecto Humanitario (PPH 2).El resultado del análisis genético -que se realizó en el laboratorio que posee en Córdoba el Equipo Argentino de Antropología Forense- determinó cuatro nuevas identidades de restos que se encontraban inhumados en la sepultura C.1.10: el subalférez Guillermo Nasif, el cabo primero Marciano Verón, el cabo primero Carlos Misael Pereyra y el gendarme Juan Carlos Treppo."Las notificaciones fueron muy emotivas. Se hicieron por videoconferencia, debido a la pandemia y a que los familiares se encuentran en distintos lugares del país", explicó a Télam el secretario de Malvinas, Daniel Filmus.Luego de que fueron notificados este martes, todos los familiares de los excombatientes expresaron su voluntad de que los restos sigan descansando en Darwin, junto a sus compañeros caídos en la guerra de 1982.Tres familias decidieron que los restos de su ser querido permanecieran en la tumba colectiva C.1.10, pero dos expresaron su voluntad de que sus familiares estén en fosas individuales, por lo que se cavaron dos nuevas sepulturas en el cementerio.En tanto, la familia Guerrero manifestó su voluntad de que los restos se reunificaran con los que previamente habían sido identificados en otra tumba individual, por lo que se abrió esa sepultura y se agregaron."Todo el proceso se realizó con mucho respeto, y fue filmado y fotografiado para que lo puedan ver los familiares. A las tumbas se les colocó unas cruces provisorias con nombres, a la espera que de sean confeccionadas las nuevas lápidas y sean trasladas a las islas desde el continente", explicó a Télam Fondebrider.Los trabajos de campo en Darwin se desarrollaron cuatro años después del primer proyecto, que permitió identificar a 115 soldados argentinos gracias a las muestras de sangre aportadas por sus familiares, luego de haberse exhumado 122 cuerpos de 121 sepulturas.A diferencia del trabajo realizado en 2017, cuando fueron exhumadas las tumbas no identificadas, con la denominación "Soldado argentino solo conocido por Dios", en este caso la labor se centró solo en una tumba colectiva –la denominada C 1 10- ubicada en Darwin, cerca de la cruz mayor que preside el camposanto.Esta tumba múltiple no había sido incorporada en el primer proyecto ya que no se trataba de una sepultura anónima: una placa colocada en 2004, cuando el cementerio fue remodelado, consignaba que en esa fosa se encontraban los restos del alférez de Gendarmería Julio Sánchez, y de los soldados de Fuerza Aérea Héctor Aguirre, Luis Sevilla y Mario Luna.Pero, cuando hace cuatro años se exhumaron las tumbas anónimas, se comprobó que esos tres soldados se encontraban enterrados en otras tres sepulturas individuales que habían permanecido anónimas hasta ese momento, por lo que se hizo necesario esclarecer la identidad de los restos sepultados en la tumba C 1 10.El informe realizado por el coronel británico Geoffrey Cardoso, que fue el encargado de recoger los cuerpos en 1982 y darles sepultura, daba cuenta de que en esa tumba múltiple colocó los restos encontrados tras la explosión de un helicóptero de Gendarmería, ocurrida el 30 de mayo de 1982 en Monte Kent.El anuncio de las nuevas identificaciones fue celebrado el martes por el presidente Alberto Fernández: "El Equipo Argentino de Antropología Forense y la Cruz Roja identificaron los restos de cuatro excombatientes nuestros caídos en Malvinas. Mi abrazo emocionado, 39 años después, a sus familiares. Gloria a quienes murieron por la Patria", expresó en su cuenta de Twitter.Para un futuro, y cuando no haya más restricciones por la pandemia de coronavirus, el Gobierno nacional proyecta un nuevo viaje de familiares al cementerio de Darwin en las Islas, tal vez el año próximo cuando se cumplan 40 años del conflicto bélico que enfrentó a la Argentina con el Reino Unido por la soberanía de Malvinas.