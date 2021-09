Por la variante Delta, el hospital de niños de Santa Fe duplica las camas

El hospital de niños Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe duplicará las camas de terapia intensiva como medida ante una probable tercera ola de coronavirus con la variante Delta. "El brote se va producir sí o sí", señaló el director Osvaldo González Carrillo.



El funcionario dijo que los 12 espacios actuales de internación en la zona de cuidados intensivos se elevarán a 24.



González Carrillo admitió que esperan un repunte de los contagios y que el objetivo es "tratar de postergarlo lo más posible para que haya más población vacunada".



"Podemos tener algún brote a principios o mediados de octubre, veremos si se puede postergar más, mejor", estimó el médico.



El titular del Alassia explicó que los niños y las niñas constituyen "la población más vulnerable porque no está vacunada" (no hay aún dosis aprobadas para menores de 12 años).



Sobre la particularidad de la Delta en los chicos afirmó: "No es por la variante es por el covid, hay riesgo para el paciente y en forma aguda puede hacer cualquier complicación, igual que en adultos, sobre todo predominando los cuadros respiratorios graves".



González Carrillo resaltó que en la actualidad no aumentó el número de consultas en guardia ni el nivel de internación, donde sólo había un niño con covid. Pero la combinación de la variante Delta (con tres nuevos casos de menores de 10 años y 22 aislados conocidos ayer), la falta de vacunación de menores y la vuelta a clases presenciales podrían dispararse los contagios en esa franja etaria y las complicaciones en los hospitales santafesinos. (Rosario 3)