Habló la médica a la que le reclaman haber cobrado sin prestar servicio

La médica cardióloga Patricia Maccarone Castro se refirió a la acusación en su contra de parte del ministerio de Salud, de reclamarle casi medio millón de pesos porque presuntamente cobró entre 2004 y 2007 sin presentarse a trabajar. La profesional dijo que vive “como un shock, con angustia” la situación, y agregó que solicitó al banco el detalle del movimiento bancario en esa etapa, y aseguró que “en estos años no recibí ninguna carta, nadie se comunicó conmigo. De ser así, obviamente devolveré cada peso”.Maccarone Castro, nativa de Concepción del Uruguay, detalló que “me mudé a Gualeguaychú en 2001 después de hacer mi residencia en Buenos Aires. Estuve un año o año y medio trabajando ad honorem y posteriormente en 2004, antes de que se me nombrara por concurso para la Jefatura del Servicio de Cardiología del Hospital Centenario, decidimos con mi esposo mudarnos a Tandil porque a él le había salido una importante oportunidad laboral. Por tal motivo debí renunciar, una renuncia que firmé a ese nombramiento en Gualeguaychú y ni bien llegué a Tandil comencé a ejercer mi profesión rápidamente”.La médica cardióloga expresó que “aún no sé en qué situación me encuentro, lo único que he podido hacer es pedir un turno en la entidad bancaria para que me suministren el movimiento de mi cuenta entre los años 2004 y 2007 que es el período que se me reclama devolver, estamos hablando de 17 años atrás. En estos años nunca nadie se comunicó conmigo y me llama mucho la atención no haber recibido ni siquiera una carta de reclamo por el presunto cobro indebido de haberes”.Por otra parte, Maccarone Castro, afirmó que “yo tengo que constatar si esos haberes me fueron ingresados fehacientemente en mi cuenta que tenía compartida con mi esposo que falleció, y por ahora no lo sé. Suponiendo que ese dinero haya sido ingresado en mi cuenta devolveré cada peso. Por ahora no lo sé y quiero saber exactamente qué ha sucedió hace 17 años y me llama mucho la atención que se me efectúe una intimación con 30 días de plazo y sin haber tenido ningún reclamo previo”. (Fuente: