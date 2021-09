Bajante del Paraná: Suspenden tradicional concurso de pesca de surubí

La edición 32 del Concurso Argentino de Pesca del Surubí con devolución, que todos los años se desarrolla en la ciudad santafesina de Reconquista, fue suspendida por los organizadores debido a la pandemia de coronavirus y a la bajante histórica del río Paraná.



Voceros de la organización adelantaron que el concurso, que convoca a más de 600 embarcaciones de todo el país, no se realizará este año, al igual que en 2020.



Sergio Durán, titular de la comisión organizadora, explicó que "en primer lugar", las actividades no se realizarán "por la situación excepcional que estamos viviendo por la pandemia", a lo que se sumó "la inédita bajante del río Paraná, que es histórica y se produce cada 70 o 75 años".



"Escuchamos a todos y las opiniones están divididas", indicó Durán respecto a la repercusión que tuvo el tema en Reconquista, ciudad situada 320 kilómetros al norte de la capital de la provincia, debido a la importancia económica del certamen.



El dirigente añadió que fue una decisión "muy analizada y consensuada", y que tuvieron en cuenta "la opinión del Concejo Deliberante", ya que "los concejales nos sugirieron que no se realice el concurso".



Una de las dificultades para las que no se encontró solución fue no tener un lugar físico para reunir 3 mil comensales tanto en la cena del viernes, antes del inicio del concurso, como en el almuerzo del domingo.