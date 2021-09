Si tenés alguna de estas aplicaciones en el celular deberías eliminarlas

Foto: Ilustrativa Crédito: Google

La compañía estadounidense Google ha informado - a través de un comunicado- una serie de ocho aplicaciones que se deberían eliminar desde el teléfono móvil por contener Virus Joker, un peligroso malware.



Los usuarios que cuenten con un sistema operativo Android deben estar atentos al ransomware que ingresa al dispositivo electrónico y afecta a la tarjeta SIM, obteniendo el control parcial para realizar distintos tipos de acciones



Este virus ha nacido en 2017 y se destaca por atacar de forma silenciosa, espiar los datos personales de sus víctimas y hasta es capaz de estafar mediante el cobro de servicios falsos.



A continuación, el detalle del listado que ha lanzado Google.



- Auxiliary Message

- Element Scanner

- Fast Magic SMS

- Free CamScanner

- Go Messages

- Super Message

- Super SMS

- Travel Wallpapers



En caso de haber hecho una descarga de alguna de esta y de haber recibido raras suscripciones a servicios que no fueron contratados por mensaje de texto, es necesario borrar las aplicaciones y toda la información que se contenía en el interior, para asegurar que el celular se encuentre seguro. Qué tipo de aplicaciones integran peligroso malware - Aplicaciones que prometen ampliar el almacenamiento: para evitar ello, se recomienda comprar e insertar una tarjeta microSD, ya que ninguna aplicación móvil es capaz de ampliar la memoria interna.



- Aplicaciones que "limpian" el dispositivo: se recomienda hacerlo de manera manual ingresando al almacenamiento interno del teléfono. Allí, se podrá eliminar uno por uno los datos, archivos y caché innecesarios.



- Aplicaciones que ahorran batería: ninguna aplicación móvil es capaz de economizar la energía que gasta un smartphone.



- Aplicaciones que controlan la temperatura: algunas afirman ser capaces de mantener "frío" un teléfono celular, sin embargo no es factible controlar la temperatura de un smartphone.



- Réplicas de aplicaciones: muchas veces surgen aplicaciones "falsas" que copian una popular aplicación. Uno de los ejemplos más conocidos -y también peligrosos- es la aplicación de mensajería WhatsApp, ya que existen varios servicios que dicen ser "similares" pero no lo son.