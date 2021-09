La insólita boleta de un carpincho obtuvo más votos que otros candidatos

Los carpinchos fueron noticias durante un tiempo en la zona de Nordelta por la aparición de gran cantidad de estos animales en un barrio cerrado de esas zona. Tan insólita resultaron esas imágenes, y tantas derivaciones tuvo el tema, que derivaron en que muchos votantes decidieran inclinarse por una boleta que llevaba como principales candidatos a esos roedores.



De hecho, no fueron pocas las mesas en la provincia de Buenos Aires en las que estas falsas boletas tuvieron más presencia que muchos de los otros candidatos, entre ellos los conocidos Guillermo Moreno y Cinthia Fernández, cuyas listas sumaron alrededor del 1% del padrón electoral de ese distrito.



Por ejemplo, en una escuela de San Fernando el apoyo a estos animales fue mayor que el que recibieron algunos de los candidatos. Esto ocurrió en la escuela San José, ubicada en Simón de Iriondo y Constitución. Allí los fiscales y el presidente de mesa se encontraron con la sorpresa de que la boleta “Carpincho para Todos” se impuso por sobre Guillermo Moreno y Cinthia Fernández en el camino hacia el Congreso.



El centro de la boleta, que seguía la estética del Frente de Todos, tenía una foto de un carpincho como candidato a senador y el slogan: “Nordelta, la vida que queremos”.



La noticia trascendió porque un fiscal general en ese colegio compartió la historia con TN, y afirmó que este “candidato” superó en las urnas al peronista (por Guillermo Moreno) y a la panelista de Los ángeles de la mañana (por Cinthia Fernández). “Hubo mesas en los que los dos candidatos no obtuvieron ningún voto y el carpincho sí. Es de no creer. La imaginación de la gente no tiene límites“, señaló el hombre.



Este no fue el único caso: en la escuela La Piedad también apareció una boleta dominada por los carpinchos, esta vez de “Juntos por Nordelta”. Allí los principales candidatos eran “José Carpincho”, “Roger el Canguro”, “Perro Paracetamol”, el “Pana Rabbit”, Dylan, entre otros personajes.