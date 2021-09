Imprudencia: un adolescente de 15 años manejaba un transporte de cargas

Personal de Tránsito de la Municipalidad de Concepción del Uruguay interceptó la marcha de un vehículo de carga de mediano porte, que era conducido por un menor de edad.Fue en zona de Maipú y Galarza, donde los agentes de Tránsito actuaron en conjunto con efectivos de Policía de Entre Ríos. Corroboraron que el conductor no tenía licencia y es menor de edad, de solo 15 años, según sus propios dichos.Así, “en cumplimiento de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y de la Ordenanza N° 9080”, se procedió a la retención preventiva del vehículo que fue trasladado posteriormente al galpón Municipal.Llamó la atención en los agentes intervinientes, la situación anómala ya que “no es habitual que un menor de edad conduzca un vehículo de estas características, poniendo en riesgo la seguridad vial y también representando un verdadero acto de irresponsabilidad, ya que no posee la idoneidad necesaria ni reúne los requisitos para conducir un camión de esas características”, informaron desde el municipio.En ese marco, reiteraron que “la Licencia de Conducir es condición indispensable para desplazarse al volante de un vehículo, cualquiera sea su característica, siendo motivo de retención preventiva el no poseer Licencia habilitante o vencida”.