Grieve: “La internación ha bajado en forma importante”

La Sociedad Entrerriana de Terapia Intensiva y la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva estaban brindando un informe todos los lunes sobre la situación respecto al Covid 19. En estos momentos lo realizan cada quince días. “Uno de los motivos de que se haya hecho quincenal en septiembre es que el descenso a nivel país es del 70 %, un índice del 30 % de camas libres y un descenso de 35 % de camas Covid. El informe nuestro dio un 62 % en Entre Ríos, con un tercio de pacientes Covid o post Covid. En la sala (del Hospital San Martín) generalmente tenemos post covid”, detalló a Elonce TV el jefe de la Terapia Intensiva del Hospital San Martín Guillermo Grieve.



Asimismo dijo que la “internación ha bajado en forma importante. Yo creo que en parte es atribuible a las vacunas, otra es al ciclo que tiene el virus. Hay dos variantes que nos pueden llegar a cambiar el panorama, la Delta, cuyo ingreso generalmente son por los viajes y el punto más importante es Buenos Aires; sabemos que ha habido más de 200 casos en Buenos Aires, más de 100 casos en Córdoba, alguna decenas en Salta y en Mendoza. Pero la curva de crecimiento no ha sido como en otros países. Hay algunos factores que pueden hacer que este crecimiento sea más lento o que sea menos potencial de transmisibilidad, que haya cambios inclusive genéticos”.



“La otra variable es la Mu, que es la colombiana, de Ecuador y de Colombia, que ya está en Perú, ya está en Bolivia, un 16 % en Chile. El abordaje no sería a través de Capital Federal sino a través de los países limítrofes del norte, la penetrancia podría ser a través de Mendoza, por Chile o a través de Salta o Jujuy. Vamos a ver estas variables que sabemos que son más trasmisibles, pueden llegar a ser más invasivas, peo lo importante es que tomemos las medidas para que tengamos bajo número de casos y esto es algo que no vamos a poder saber hasta los próximos 60 días”, puso relevancia el profesional. Elonce.com