Dos hombres intentaron votar disfrazados: uno de carpincho y el otro de covid

Un hombre se presentó a votar en las PASO disfrazado de carpincho en la zona de Nordelta, en el partido de Tigre, en un acto simpático que combinó ironía y concientización sobre el conflicto con esos mamíferos autóctonos en esa zona del norte del conurbano bonaerense.



A pesar de la empatía que despertó en las personas presentes y la gran repercusión en redes sociales, el hombre disfrazado no llegó a emitir su sufragio.



Es que el "carpincho" se negó a descubrir su verdadero rostro ante las autoridades de mesa, que necesitaban esa condición para corroborar su identidad.



La abundancia de carpinchos, el roedor más grande de América en el complejo Nordelta y las quejas de los vecinos, fueron en los últimos meses inspiración de memes y tema de polémica entre quienes aseguran que conlleva peligro para mascotas y las propiedades, y quienes recuerdan que los barrios privados fueron construidos en humedales que constituyen el hábitat de esos animales.



El votante Covid

El del carpincho no fue el único disfraz. En una elección atravesada por protocolos por la pandemia, uno votante eligió ir a las urnas disfrazado de coronavirus.



Ocurrió en Jujuy, donde el misterioso elector llegó con un poncho y una máscara que le cubría la cabeza. Era la típica representación de SARS-CoV-2: una bola verde con los típicos picos o espigas que conforman su "corona".



Según informó El Tribuno, el votante Covid corrió mejor suerte que el hombre carpincho: pudo ingresar su boleta a la urna. Sin embargo, aún no trascendió en qué colegio lo hizo, ni cómo se pudo corroborar su identidad.