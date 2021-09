Hasta las 18 había votado 67% del padrón, informó la Cámara Nacional Electoral

La Cámara Nacional Electoral informó que hasta las 18 había votado el 67% de lo inscriptos en el padrón electoral para las PASO.



No obstante, se aclaró que no es el porcentaje definitivo porque hay gente que sigue sufragando porque ingresó a los centros de votación antes de esa hora.



Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en las que más de 34 millones de argentinos y argentinas estaban habilitados para votar y definir los candidatos que competirán en noviembre próximo de cara a la renovación parcial del Congreso nacional se desarrollaron sin contratiempos en todo el país, en un contexto atípico, marcado por protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus.



Los principales dirigentes del oficialismo y de la oposición destacaron el cumplimiento del protocolo sanitario dispuesto por el Gobierno nacional y coincidieron en formular un llamado a asistir a las urnas para "fortalecer la democracia y las instituciones".



Desde la Cámara Nacional Electoral (CNE) habían sugerido aprovechar el buen clima al aire libre, donde la mayoría de los establecimientos organizó los espacios para mantener el distanciamiento social como parte del protocolo sanitario.



Los principales centros de votación distribuidos en el país, que este año aumentaron en 3 mil el número como parte de las medidas de prevención de la Covid-19, y en ellos se inició la votación a las 8, sin que registraran mayores inconvenientes.



De acuerdo con información de la justicia electoral, sólo se reportaron algunas demoras por la ausencia de autoridades de mesa en diferentes distritos.



El presidente Albero Fernández emitió su sufragio a las 9.30 en la Universidad Católica Argentina (UCA), de Puerto Madero, desde donde declaró que en cada acto eleccionario "se hace más fuerte la democracia" y celebró que las primarias se desarrollen "con tranquilidad, en paz y ordenadamente".



Fernández asistió a votar en compañía de su esposa Fabiola Yañez y, luego de formular breves declaraciones a la prensa, se dirigió hacia la Residencia de Olivos, donde pasará la mayor parte de la jornada hasta el cierre de los comicios, cuando se trasladará al búnker del Frente de Todos en el barrio porteño de Chacarita.



Por primera vez, como parte de las restricciones sanitarias por la pandemia, los medios de prensa no pudieron presenciar el momento de la emisión del sufragio de los candidatos en el interior los lugares de votación y debieron aguardar la salida en las afueras de los establecimientos para establecer contacto con los postulantes.



Estas PASO constituyeron la primera prueba electoral para las fuerzas políticas tras el inicio de la pandemia de coronavirus, en marzo de 2020, y el primer test sobre los primeros dos años de gestión del presidente Alberto Fernández.



Los argentinos elegieron a los candidatos que los representarán para renovar en la elección legislativa del 14 de noviembre la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, un total de 24 de las 72 plazas.



De las 257 bancas de la Cámara baja, se renovarán 127, el 48 por ciento de los cuales pertenece a JxC, que arriesga 60 escaños, el 41% al FdT (51 bancas) y los bloques intermedios, 15 lugares.



La competencia por las plazas del Senado, en tanto, estará marcada por la aspiración del oficialismo a retener el quórum propio en el recambio de las plazas que se juegan este año, las de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Chubut, Mendoza, La Pampa, Catamarca y Tucumán.



Un total de 100 mil urnas fueron distribuidas en todo el país por el Correo Argentino en medio de estrictas medidas sanitarias en las que se incorporó la figura de facilitadores, con la colaboración de personal militar y de las fuerzas de seguridad para garantizar el cumplimiento del uso del barbijo, la distancia social y la higiene de manos.



Con algo más del 51% de la población mayor de 18 años con su esquema de vacunación completo, las autoridades electorales recomendaron no obstante extremar los cuidados a la hora de votar.



El "Protocolo sanitario de prevención COVID-19 dispone una serie de medidas para que se respete el distanciamiento, el uso del barbijo y la higiene de manos en cada uno de los centros de votación.