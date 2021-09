Elecciones: El protocolo sanitario por la pandemia se aplica sin contratiempos

En declaraciones a la prensa luego de emitir su voto esta mañana, el presidente Alberto Fernández destacó que la jornada electoral “se está desarrollando con mucha tranquilidad" y agregó: "Lo que más deseo es que votemos en paz, en orden y con tranquilidad”.



El "Protocolo sanitario de prevención Covid-19- Elecciones nacionales 2021" elaborado en forma conjunta por la Dirección Nacional Electoral (DNE) del Ministerio de Interior y el Ministerio de Salud incluye medidas de prevención y organizativas e incorpora la figura de facilitadores sanitarios.



En los lugares de votación, las autoridades de mesa solicitan que la persona muestre su DNI y lo apoye sobre la mesa, y recomiendan no salivar el sobre para cerrarlo en el cuarto oscuro sino utilizar pegamento o introducir la solapa dentro del sobre.



La autoridad de mesa podrá indicar al elector que se baje momentáneamente el barbijo para corroborar su identidad y el elector deberá recoger el troquel y su DNI de la mesa de votación.



Solo en el caso de que sea estrictamente necesario, se permitía el ingreso con acompañantes a los lugares de votación, como parte de las disposiciones que se implementan para evitar la aglomeración de personas.



Habrá un despliegue de unos 17 mil facilitadores sanitarios, una figura creada en el marco del Protocolo que se encargará de ordenar el ingreso de los votantes, constatar el correcto uso de tapabocas, hacer respetar el distanciamiento social de dos metros entre las personas y limitar la capacidad de personas en los lugares de votación.



Se estableció una franja horaria prioritaria para personas que integren grupos de riesgo, entre las 10.30 y las 12.30.



El protocolo prevé la utilización de elementos de protección personal e higiene y que los votantes lleven si lo desean sus propias biromes para firmar la planilla de votación aunque podrán solicitar una previamente sanitizada en caso de no haber llevado.



Como parte del operativo especial, se pidió a las agrupaciones políticas que, con el objeto de reducir el aforo de los establecimientos de votación, mantengan "simultáneamente dentro de cada establecimiento de votación la cantidad mínima necesaria de fiscales partidarios".



El protocolo, además, incorpora la figura del facilitador sanitario, cuya función será hacer cumplir las medidas sanitarias para la prevención de coronavirus, y se trata de miembros de las Fuerzas Armadas o de Fuerzas de Seguridad nacionales.



Las personas que cumplan con esas tareas contarán con una identificación distintiva que facilitará su reconocimiento y tendrán dedicación exclusiva.



Los facilitadores tendrán como tarea ordenar el ingreso de votantes para no saturar la capacidad interna del local, constatar el uso de tapabocas, hacer respetar el distanciamiento social de dos metros entre las personas, y controlar que se cumpla la capacidad máxima de concurrencia en los locales de votación.



Además, deberán controlar y alentar el respeto de las normas sociales de contacto en pandemia, evitar aglomeraciones de personas, sobre todo en espacios cerrados, y hacer respetar las filas en el exterior observando las medidas preventivas.