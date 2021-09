Detenido por robo solicitó ser liberado para ir a cobrar una beca del municipio

Un preso detenido en la Seccional Segunda de la ciudad chubutense de Trelew envió una nota al defensor público pidiendo permiso para "salir a cobrar una beca a la municipalidad de Trelew" ya que "estaba en la lista del personal de un plan de barrido".Según la nota, escrita por el detenido de puño y letra, "se están realizando los pagos de los planes municipales" y "yo estoy en la lista del cobro mensual".El jefe de policía de la provincia confirmó ala existencia de la nota. Y además dijo que "estas cosas no me sorprenden demasiado. Son muchos los delincuentes que están vinculados con el municipio de Trelew".El interno es Daniel Eduardo Blanco (35) y está detenido acusado de “robo por escalamiento". Además, tiene otros antecedentes delictivos.Gómez mencionó que “no es el único” y que ya se han dado casos similares solo que no habían trascendidos."Es evidente que, aunque caigan presos, los delincuentes no son dados de baja de la lista de quienes tienen becas o planes. Porque uno se pregunta si está detenido, qué tipo de servicio puede prestar para después cobrarlo", dijo.La situación vuelve a poner en el tapete una dura interna entre la policía, el ministerio de Seguridad y el municipio de Trelew que comanda el intendente Adrián Maderna.Hace algunas semanas y en declaraciones a FM Tiempo, el director de seguridad de la policía, comisario Paulino Gómez, calificó a Trelew como “un semillero de delincuentes”, después de un violento asalto a dos ancianos.Además, el actual ministro de Seguridad de la provincia, Federico Massoni, dijo públicamente que “el municipio de Trelew es una universidad del robo y que el jefe de gabinete Norberto Yauhar es "el rector".Yauhar le contestó rápidamente: “La seguridad está en manos de la policía y evidentemente no están haciendo las cosas bien”.