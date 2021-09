Un acordeón marca Veronese, de 80 bajos, en muy buenas condiciones “busca nuevo dueño”. La situación se desató tras un llamado que recibió el músico Diego `el gato´ Rubinich, de un ex compañero de la escuela primaria de Chajarí.



Esta persona, de la que no se revelará su identidad por el momento, tiene un acordeón y desea regalarlo a alguien que verdaderamente se la merezca, ya que en la actualidad nadie en su familia la usa.



Para esto, solicita información sobre una persona que no tenga los medios para comprarse el instrumento, pero que tenga condiciones para usarla y estudie música.



Quien desee información o aportar datos puede hacerlo llamando al 03456 – 15512703, consigna el sitio Chajarí al Día.