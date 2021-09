Ex empleadas de geriátrico denunciaron malos tratos hacia los residentes

Foto: Las denunciantes del geriátrico.- Crédito: La Pirámide

Un geriátrico de Concepción del Uruguay fue allanado en las últimas horas a raíz de una serie de denuncias contra la institución ubicada sobre bulevar Montoneras y calle Alberdi por parte de empleadas y familiares de los adultos mayores que allí viven.



En diálogo con La Pirámide, las cinco empleadas turnaban su trabajo en el lugar, y luego de haber presentado de manera conjunta su renuncia y hacer la denuncia correspondiente, brindaron detalles sobre el funcionamiento del lugar y los malos tratos que recibirían los mayores que estaban alojados en el geriátrico.



En el lugar conviven 16 personas, varones y mujeres, además hay cinco habitaciones y dos baños. Uno de los sanitarios, "se utilizaba para bañar a los abuelos sentados en el inodoro", tarea que debían hacer a diario ellas mismas, según lo que relataron.



Además, las ex trabajadoras denunciaron a la dueña del geriátrico por "agresiones físicas y verbales hacia ellas, y a los abuelos y abuelas que allí viven".



Lo que dinamitó la renuncia de todas fue lo que habría pasado días atrás cuando “golpeó a uno de los adultos mayores”.



La denuncia fue realizada martes en la comisaría segunda, junto a familiares del residente afectado. Las mujeres son representadas por el abogado Gonzalo Cañueto.



Por otro lado, según reportó La Pirámide, la Fiscal Auxiliar María Becker ordenó el allanamiento del geriátrico, a los fines de contar con los elementos necesarios para avanzar o no en el caso.



"Queremos que se cierre el hogar, hay muchos abuelos que ella golpeó, les grita constantemente, los insulta, y además no está habilitado; tiene la habilitación en trámite hace más de 25 años", aseguraron las denunciantes.