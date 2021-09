Covid: es fundamental "usar barbijo y mantener cuidados" para evitar rebrotes

El médico clínico e integrante del comité de asesores del Gobierno nacional, Luis Cámera, advirtió hoy que es "fundamental" continuar con el uso de barbijo aun en espacios abiertos, y con la ventilación de ambientes para "no caer en rebrotes" de Covid-19 y pidió evitar aglomeraciones de cara a las elecciones PASO del domingo.



"La vacunación ha tenido un efecto muy positivo, pero es fundamental sostener los cuidados extremos. No hay que dejar de usar barbijo aún en espacios abiertos y mantener la circulación cruzada de aire en espacios cerrados", dijo el especialista.



Y en declaraciones a radio Provincia, señaló que "para no caer en los rebrotes, hay que cuidar las conductas".



"Todas las aperturas hay que hacerlas con mucho cuidado, el problema es que se cree que se vuelve a 2019, y no, es necesario no romper los protocolos", agregó.



Sobre las elecciones del próximo domingo, Cámera dijo que "hay que tener mucho cuidado con los horarios y mantener flujo de gente más constante" ya que "el problema son las aglomeraciones".



"Mi consejo es no conversar. Estar lo más mudo posible, para evitar contagios", remarcó.



Al ser consultado sobre la situación epidemiológica, Cámera comentó que "los números que estamos teniendo hoy deberían haber sido los números de julio, y eso responde a que apuramos la apertura, por apurarnos perdimos tiempo".



No obstante, consideró que "el descenso de casos se tiene que mantener", y que en Latinoamérica estará en un zócalo de 3 mil casos por largo tiempo.



Sobre una posible tercera ola dijo que "este control de la variante Delta fue por un lado la vacuna pero también algo biológico, por la preexistencia de la variante Manaos".



"Puede que si se instala la Delta aparezca en una ola pequeña o una ola grande en unas semanas, o también puede ser que no aparezca pero eso es una situación ideal", dijo al tiempo que auguró que hay "mucha gente vacunada y eso es un freno".



"No creo que nos ocurra la situación del Hemisferio Norte", completó.