La importancia de escuchar y "derribar los mitos que hay respecto al suicidio"

El 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención al Suicidio. En esta fecha se busca concientizar sobre la importancia de esta problemática y como prevenirla.“Con la pandemia notamos que se elevó el número de consultas por ideas de suicidio y las consultas en la guardia. Trabajamos con los lineamientos de la Dirección de Salud Mental y de la Dirección de Prevención del Suicidio en Entre Ríos”, dijo la asesora del Hospital Escuela de Salud Mental, Daniela Páez, a“La idea es capacitarnos siempre en la sensibilización y la prevención no solo de los equipos de salud, sino que también en otros efectores que intervienen en la prevención del suicidio; lo principal es escuchar y dar cuenta sobre lo que el otro nos dice, además es importante derribar el imaginario colectivo que hay respecto al suicidio”, mencionó.“Hay una creencia que no debemos hablar con la persona sobre sus ideas, sino que tenemos que dejarlo pasar, y esto no es así, en realidad las personas tienen que poder poner en palabras todo el sufrimiento que tienen y aliviarlo”, culminó.